NFT devi Magic Eden ABD kararıyla tartışmalara yol açtı - Son Dakika
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Kripto Para

NFT devi Magic Eden ABD kararıyla tartışmalara yol açtı

NFT devi Magic Eden ABD kararıyla tartışmalara yol açtı

NFT pazar yeri Magic Eden, ABD ve uluslararası kullanıcılar için farklı hizmetler sunacağını açıkladı. Magic Eden, ABD kullanıcıları için özel bir alan adı başlatacak. Uluslararası kullanıcılara sunulan gelişmiş özellikler, ABD'li kullanıcıların bazı hizmetlerden mahrum kalacağı endişesiyle eleştirildi. Özellikle airdropp gibi popüler özelliklerin ABD'lilere sunulmaması, toplulukta rahatsızlık yarattı. Bu gelişme, Blockchain teknolojisinde yerelleşme ve küreselleşme ikilemini gündeme taşıdı.

06.09.2024 12:38
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NFT ekosisteminin öncü platformlarından Magic Eden, aldığı yeni kararla sektörde tartışma yarattı. ABD kullanıcıları için özel bir alan adı başlatma kararı, platformun hizmet politikasında köklü bir değişikliğe gidileceğini gösteriyor. Bu hamle, uluslararası kullanıcılara sunulacak yeni özellikler ve inovasyonların yanı sıra ABD'li kullanıcıların bazı popüler özelliklerden mahrum kalacağı anlamına geliyor.

Magic Eden ABD Politikalarında Değişikliğe Gidiyor

Magic Eden'in bu kararı, kripto topluluğunda geniş yankı uyandırdı. Platformun resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, yeni ABD alan adının tanıdık hizmetleri sunmaya devam edeceği ancak uluslararası .io alan adının geliştirilmiş özellikler ve yenilikler sunacağı belirtildi.

Bu duyuru, topluluk üyelerinin hızlı tepkisine neden oldu. Özellikle airdropların ABD sakinlerine sunulmayacak olması, kullanıcıların en çok eleştirdiği konuların başında yer aldı. Bir kullanıcı, Magic Eden'in "merkezi bir varlık" olduğu iddiasıyla ABD'deki herkesi hizmetini kullanmaktan ve para kazanmaktan "kısıtlamak üzere" olduğunu öne sürdü.

Hizmet ayrımının arkasındaki temel nedenin, ABD'de artan düzenleyici baskı olabileceği düşünülüyor. Magic Eden'in, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) NFT platformu OpenSea'ye yakın zamanda verdiği Wells bildirimi ışığında önleyici tedbirler aldığı tahmin ediliyor.

Bu gelişmeler yaşanırken Magic Eden 22 Ağustos'ta ME tokenını piyasaya sürdü. ME Foundation'ın açıklamasına göre bu token zincirler arası ticareti iyileştirmek, NFT platformu genişlemesini ve merkeziyetsiz uygulama (DApp) entegrasyonunu desteklemek amacıyla tasarlandı.

ME tokenının, Magic Eden ekosisteminin merkezinde yer alması ve platformun resmi olarak benimseyeceği ilk token olması bekleniyor. Bu adım, Magic Eden'in gelecekteki stratejisi ve kullanıcı deneyimi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kripto ve Blockchain sektörünün hızla gelişen doğası göz önüne alındığında Magic Eden'in bu kararının uzun vadeli etkileri henüz belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte bu gelişme NFT pazarının geleceği ve küresel kripto regülasyonları konusunda önemli tartışmaları beraberinde getiriyor.

Kripto Para, Blockchain, NFT, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para NFT devi Magic Eden ABD kararıyla tartışmalara yol açtı - Son Dakika

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