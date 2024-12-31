NFT pazarı 2024 yılında milyarlarca dolara ulaştı - Son Dakika
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Kripto Para

NFT pazarı 2024 yılında milyarlarca dolara ulaştı

NFT pazarı 2024 yılında milyarlarca dolara ulaştı

2024'te NFT satış hacmi, Ethereum ve Bitcoin öncülüğünde 8,8 milyar doları buldu. Bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artış gösteren pazar, yıl sonu itibarıyla dikkat çekici bir yükseliş yaşadı.

31.12.2024 17:03
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2024 yılı, dijital koleksiyonlar pazarında dikkate değer bir büyümeyle sona erdi. Ethereum ve Bitcoin, her biri 3,1 milyar dolarlık satışla NFT pazarında başı çekti. Bu süreçte, NFT satış hacmi bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak 8,83 milyar dolara ulaştı.

NFT'ler Yılın Sonunda Rekor Çıkış Yakaladı

CryptoSlam'in yayımladığı son verilere göre dijital sanat ve koleksiyon pazarı NFT, 2024'ü 8,83 milyar dolarlık işlem hacmiyle tamamladı. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,1 artış gösteren sektör, 2023'teki 8,7 milyar dolarlık hacmi 100 milyon dolar geride bıraktı.

Ethereum ve Bitcoin platformları, yıl içerisinde gösterdikleri başarılı performansla dikkat çekti. Her iki platform da 3,1 milyar dolarlık satış rakamına ulaşırken, Solana platformu 1,4 milyar dolarlık işlem hacmiyle üçüncü sırada yer aldı. Toplam satış rakamlarına bakıldığında Ethereum 44,9 milyar dolarla zirvede bulunuyor. Solana 6,1 milyar dolar ve Bitcoin 4,9 milyar dolarlık toplam satış hacmine sahip.

Sektörün 2024 performansı, rekor kıran 2021 ve 2022 yıllarının gerisinde kaldı. 2021'de 15,7 milyar dolar olan satış hacmi, 2022'de 23,7 milyar dolara yükselmişti. Animoca Brands Başkanı Yat Siu, kripto piyasalarındaki genişlemeyle birlikte NFT pazarının da büyüyeceğini ve eski zirve seviyelerini aşabileceğini öngördü.

Yılın son çeyreğinde pazar canlanma gösterdi. Eylül ayında dip seviyeleri gören satışlar, Ekim'de yüzde 18 artışla 353 milyon dolara ulaştı. Kasım ayında ivme devam ederek 562 milyon dolara yükseldi ve son altı ayın en yüksek seviyesi görüldü. Aralık ayı ise 877 milyon dolarlık satış hacmiyle yılın en başarılı beşinci ayı oldu. Bu dönemde özellikle Ethereum tabanlı koleksiyonlardaki artış göze çarptı.

En çok ilgi gören koleksiyonlar arasında Pudgy Penguins 115 milyon dolarlık satışla öne çıktı. Azuki, LilPudgys, CryptoPunks, Doodles ve Bored Ape Yacht Club gibi popüler koleksiyonlar toplam 141 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bitcoin platformundaki NFT'ler 172 milyon dolarlık hacme ulaşırken, Solana'daki koleksiyonlar Aralık ayında 100 milyon dolarlık satış rakamına ulaştı.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para NFT pazarı 2024 yılında milyarlarca dolara ulaştı - Son Dakika

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