NFT piyasası 9,3 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

NFT piyasası 9,3 milyar dolara ulaştı

NFT piyasası 9,3 milyar dolara ulaştı
14.08.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum fiyatının 4.700 doları aşmasıyla birlikte NFT pazarının toplam değeri temmuzdan bu yana yüzde 40 artarak 9,3 milyar dolara yükseldi. CryptoPunks liderliğini korurken Bored Ape Yacht Club ve Pudgy Penguins gibi koleksiyonlar pazar dinamizmini artırıyor.

NFT sektörü, Ether'in (ETH) değer kazanmasına paralel olarak önemli bir büyüme kaydetti. Piyasa analiz platformlarından alınan son verilere göre NFT koleksiyonlarının toplam pazar değeri temmuz ayından bu yana yüzde 40 artış göstererek 9,3 milyar dolar seviyesini aştı. Bu ivmelenmenin arkasındaki ana itici güç olan Ether'in 4.700 doların üzerine çıkması, NFT alanındaki yatırımcı hareketliliğini ve değerlemeleri doğrudan etkiliyor.

Ethereum Rallisi NFT'leri Uçurdu

NFT Ether'in (ETH) fiyatındaki artışın etkisiyle toplam pazar değerini 9,3 milyar doların üzerine taşıdı. Sektör verilerine göre temmuz ayından bu yana yaşanan yüzde 40'lık bu artış, pazarın dinamizmini gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz ay 6,6 milyar dolar seviyesinde olan toplam değerleme, piyasadaki yükseliş eğilimini doğruluyor.

Bu büyümenin arkasındaki temel itici güç, fiyatı 4.700 doları geçen ve toplam piyasa değeri 557 milyar doları aşan Ether oldu. Birçok popüler NFT koleksiyonunun Ethereum ana ağı üzerinde bulunması ve ETH ile fiyatlandırılması sebebiyle kripto varlıktaki pozitif ivme, NFT alanındaki değerlemeleri ve işlem hacmini doğrudan artırıyor. Mevcut durumda piyasa değerine göre ilk on sırada yer alan tüm NFT varlıklarının Ethereum tabanlı olması bu bağımlılığı kanıtlıyor.

Piyasa değeri sıralamasında liderliğini sürdüren CryptoPunks koleksiyonu, yaklaşık 526.900 ETH yani 2,4 milyar dolarlık bir değere sahip. Son yedi günlük verilere göre koleksiyon, 4.200 ETH civarında bir işlem hacmi yarattı. Bu süreçte gerçekleşen 90 satışın ortalama değeri ise 217.331 dolar olarak kaydedildi.

CryptoPunks'ı 602 milyon dolarlık değerlemeyle Bored Ape Yacht Club (BAYC) takip ederken hemen arkasından 591 milyon dolarlık değerlemeyle Pudgy Penguins geliyor. Bununla birlikte son bir haftalık işlem hacminde Pudgy Penguins 8,7 milyon dolar ile 6,3 milyon dolarlık hacim yaratan BAYC'yi geride bıraktı. Pudgy Penguins CEO'su Luca Schnetzler, 2022 yılında fiziksel oyuncak markasına genişleyerek koleksiyonu iflastan kurtardıklarını belirtmişti. Bu hafta bir Blockchain şirketi olan BTCS Inc. de kurumsal hazinesine üç adet Pudgy Penguins eklediğini duyurdu.

Piyasa değerine göre ilk onda yer alan diğer koleksiyonlar arasında Art Block's Chromie Squiggle by Snowfro, Autoglyphs, Fidenza by Tyler Hobbs, Lil Pudgys, Mutant Ape Yacht Club (MAYC), Moonbirds ve Milady Maker bulunuyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para NFT piyasası 9,3 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Yatakta akıl almaz ölüm 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü

12:41
Özlem Çerçioğlu’nun ardından 3 belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu'nun ardından 3 belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
15:52
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
15:50
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu
"Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
15:49
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
15:44
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:33
Mbaye Diagne resmen Amedspor’da İşte atmak istediği gol sayısı
Mbaye Diagne resmen Amedspor'da! İşte atmak istediği gol sayısı
15:31
Fenerbahçe’ye kötü haber Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
15:29
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
15:29
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 12:48:19. #7.13#
SON DAKİKA: NFT piyasası 9,3 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.