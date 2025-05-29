NFT piyasası Mayıs ayında toparlanma sinyali verdi

Mayıs ayında NFT sektöründe belirgin bir toparlanma gözlemlendi. Uzun süren düşüş trendinin ardından satış hacmi ve benzersiz alıcı sayısında kayda değer artış meydana geldi. CryptoSlam verilerine dayalı veriler piyasanın yeniden canlanmaya başladığını ve yatırımcıların ilgisinin arttığını ortaya çıkardı.

NFT Piyasasında Büyük Toparlanma

NFT'lere ait aylık satışlar 2025 yılında uzun süren düşüş trendi sonrasında Mayıs ayında canlı bir toparlanma sinyali verdi. CryptoSlam verilerine göre Mayıs ayında benzersiz NFT alıcılarının sayısı yüzde elli artışla 622.000'den 936.000'e yükseldi. Aynı dönemde NFT satış hacmi Nisan ayında 373 milyon dolardan yüzde 15 artışla 430 milyon dolara ulaştı. Bu artış, Aralık 2024'te 900 milyon doların üzerinde gerçekleşen satışların ardından beş ay süren durgunluğun sonrasında kaydedilen ilk iyileşme olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Mayıs ayında 5,5 milyon işlem gerçekleştirilerek yıl içindeki en yüksek işlem sayısına ulaşıldı.

Satışlardaki yükseliş, NFT alıcıları ile NFT satıcıları arasındaki farkın etkilerini yansıtıyor. Mayıs ayında alıcı sayısında belirgin bir artış gözlemlenirken, satıcıların sayısında düşüş yaşandı. Nisan ayında yaklaşık 622.000 olan NFT satın alan kullanıcı sayısı Mayıs ayında yüzde 50 artış göstererek 936.000'in üzerine çıktı. Ekim 2024'ten bu yana elde edilen en yüksek alıcı sayısı, yatırımcı katılımının arttığının göstergesidir. Buna karşın CryptoSlam platformunda NFT satıcılarının sayısı Nisan 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye olan yaklaşık 284.600 olarak belirlendi. Artan alıcı ilgisi ile azalan satıcı faaliyeti, daha rekabetçi teklifler hazırlanmasını sağlayarak daha yüksek değerlemelere yol açabilir.

CryptoSlam stratejisti Yehudah Petscher piyasanın toparlanmaya hazır olduğunu belirtti ve önceki zirvelere göre daha ılımlı bir görünüm sergileyeceğini ifade etti. Petscher açıklamasında NFT pazarının büyük olasılıkla Bitcoin'in döngüsünün zirve yaptığı noktanın hemen sonrasında bu yıl toparlanmaya başlayacağını aktardı. NFT'lerin ivmesinin daha geniş kripto para piyasası trendlerini yansıttığını söyleyen Petscher, 2021 veya 2022 dönemlerindeki coşkunun yeniden yaşanamayacağını vurguladı.

DappRadar analisti Sara Gherghelas konu hakkında yaptığı açıklamada sektörün tam anlamıyla toparlanabilmesi için yeni katalizörlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Analiste göre NFT'lerle bağlantılı gerçek dünya varlıkları (RWA) dijital koleksiyonların kredi sektörünü yeniden harekete geçirebilir. RWA NFT'lerin de yıl başında potansiyellerini ortaya koyduğu ifade edilirken, Nisan ayında Courtyard'da gerçekleştirilen dijital koleksiyon platformunda Polygon tabanlı NFT satışları 22,3 milyon dolara ulaştı. Bu durum Polygon Blockchain ağının haftalık satışlarda Ethereum'u geride bırakmasını sağladı.