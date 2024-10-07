NFT piyasası toparlanma sinyalleri veriyor: İşlem hacmi arttı - Son Dakika
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Kripto Para

NFT piyasası toparlanma sinyalleri veriyor: İşlem hacmi arttı

NFT piyasası toparlanma sinyalleri veriyor: İşlem hacmi arttı

NFT piyasası, son haftada 84,9 milyon dolarlık satış hacmiyle Ağustos'tan bu yana en güçlü performansın gösterdi. Verilere göre haftalık alıcı sayısı yüzde 22, işlem sayısı ise yüzde 71 arttı. Bu canlanma, NFT sektörünün toparlanma sinyalleri verdiğini gösteriyor.

07.10.2024 15:20
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NFT dünyasındaki beklenmedik yükseliş, kripto para piyasasında yeni bir heyecan yarattı. Özellikle Mythos Chain'in yüzde 6.000'lik artışla öne çıkması, yatırımcıların ilgisini çekti. Ancak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) gibi önde gelen kripto para birimlerinin düşüş yaşaması, sektördeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor.

NFT Alıcı Sayısı Yüzde 22 Arttı

NFT piyasası, uzun süredir beklenen canlanma işaretlerini nihayet göstermeye başladı. CryptoSlam tarafından sağlanan verilere göre 30 Eylül ile 6 Ekim arasındaki haftalık NFT satışları 84,9 milyon doları aştı. Bu rakam, 25 Ağustos'ta sona eren haftadan bu yana kaydedilen en yüksek haftalık satış hacmi olarak dikkat çekiyor.

Piyasadaki bu canlanma, NFT yatırımcılarının sayısında da önemli bir artışa neden oldu. CryptoSlam verilerine göre son yedi günde 839.000'den fazla NFT alıcısı gözlemlendi. Bu rakam, önceki haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 22'lik bir artışı gösteriyor.

İşlem sayılarında da dikkat çekici bir artış gerçekleşti. Önceki haftaya göre yüzde 71'den fazla bir artışla iki milyonun üzerinde toplam işlem kaydedildi. Bu artış, NFT pazarındaki hareketliliğin sadece satış hacmiyle sınırlı kalmayıp işlem sıklığının da arttığını gösteriyor.

Piyasadaki bu canlanmanın arkasındaki itici güçlerden biri, Mythos Chain'in gösterdiği olağanüstü performans oldu. Mythos Chain, son yedi günde yüzde 6.000'in üzerinde bir kazançla 15 milyon doların üzerinde satış gerçekleştirdi. Bu performans, Mythos Chain'i Ethereum'un hemen ardından ikinci sıraya taşıdı.

Polygon da bu yükselişten payını aldı. Haftalık satış hacminde yüzde 210'luk bir artış kaydeden Polygon, NFT piyasasındaki önemini bir kez daha gösterdi.

Bununla birlikte, uzmanlar NFT piyasasının hala 2021 yılındaki zirvesinden uzak olduğuna dikkat çekiyorlar. Verilere göre NFT'ler için haftalık satış hacmi zirvesinde 23-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2,2 milyar doların üzerine çıkmıştı. Mevcut 84,9 milyon dolarlık haftalık satış hacmi, bu zirve noktasının hala oldukça gerisinde bulunuyor.

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Son Dakika Kripto Para NFT piyasası toparlanma sinyalleri veriyor: İşlem hacmi arttı - Son Dakika

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