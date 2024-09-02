NFT Piyasasında Düşüş: Aylık Satış Hacmi 374 Milyon Dolar ile İkiye Katlandı - Son Dakika
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Kripto Para

NFT Piyasasında Düşüş: Aylık Satış Hacmi 374 Milyon Dolar ile İkiye Katlandı

NFT Piyasasında Düşüş: Aylık Satış Hacmi 374 Milyon Dolar ile İkiye Katlandı

NFT piyasası, 2024 yılında zorlu bir dönemden geçiyor. NFT satışları Ağustos'ta 374 milyon dolara gerileyerek yılın dip seviyesini kaydetti. Piyasa oyuncuları süreci endişeyle takip ediyor.

02.09.2024 18:17
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NFT ekosistemi, 2024 yılında öngörülemeyen bir düşüş trendi gösterdi. CryptoSlam verilerine göre Ağustos ayında NFT'lerin aylık satış hacmi 374 milyon dolara kadar geriledi. Bu rakam, 2024 yılının en düşük aylık satış hacmi olarak kayıtlara geçerek dijital koleksiyonların bu yıl içinde ilk kez 400 milyon doların altına indiğini gösterdi.

NFT Ekosisteminde Yatırımcı İlgisi Azalıyor

NFT piyasası, 2024 yılının ilk çeyreğinde gösterdiği güçlü performansı koruyamadı. Yılın başında toplam 4,1 milyar dolarlık satış hacmine erişen piyasa, ikinci çeyrekte %45'lik bir düşüşle 2,24 milyar dolara geriledi. Bu düşüş trendi, Nisan ayında başladı ve Mayıs ayında 598 milyon dolara kadar inen aylık hacimlerle devam etti.

Temmuz ayında NFT işlem sayısında %87'lik bir artış görülmesine rağmen, toplam satış hacmi 427 milyon dolarda sabitlendi. Ağustos ayında ise işlem sayısı 7,3 milyona düşerek bir önceki aya göre %31'lik bir düşüş gösterdi. Buna karşın, ortalama NFT satış değeri %27 artarak 39,93 dolardan 50,74 dolara ulaştı.

Eylül ayının ilk iki gününde NFT'lerin ortalama satış değeri 86,04 dolara ulaştı. Bu artış, piyasanın toparlanma sinyalleri verdiğine işaret ediyor olabilir.

Calaxy'nin kurucusu ve CEO'su Solo Ceesay, spekülatif sermayenin bu döngüde meme kripto para birimlerine yöneldiğini belirtti. Ceesay, piyasanın NFT'lerden uzaklaşarak meme kripto para birimlere kayma eğiliminde olduğunu öne sürüyor.

19 Ağustos'ta, bir zamanların en pahalı CryptoPunk'ı sessizce farklı bir cüzdana transfer edildi. Ceesay, bu NFT'nin önceki sahibinin sermayesini meme kripto para birimi aktarmak istemiş olabileceğini öne sürüyor.

NFT piyasasındaki bu düşüş trendi, kripto varlık ekosisteminin dinamik yapısını ve yatırımcı tercihlerindeki hızlı değişimleri ortaya koyuyor. Önümüzdeki aylarda piyasanın nasıl şekilleneceği, hem NFT yaratıcıları hem de yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

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Son Dakika Kripto Para NFT Piyasasında Düşüş: Aylık Satış Hacmi 374 Milyon Dolar ile İkiye Katlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: NFT Piyasasında Düşüş: Aylık Satış Hacmi 374 Milyon Dolar ile İkiye Katlandı - Son Dakika
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