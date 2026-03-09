Nigel Farage, eski maliye bakanının yönettiği Bitcoin şirketine yatırım yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nigel Farage, eski maliye bakanının yönettiği Bitcoin şirketine yatırım yaptı

Nigel Farage, eski maliye bakanının yönettiği Bitcoin şirketine yatırım yaptı
09.03.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de Reform Partisi lideri Nigel Farage, eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in başkanlığını yürüttüğü Bitcoin hazine şirketi Stack BTC'ye yatırım yaparak şirkette önemli bir pay edindi.

İngiltere'de Reform Partisi'nin lideri olan Nigel Farage, Aquis borsasında işlem gören Bitcoin hazine şirketi Stack BTC Plc'ye stratejik bir yatırım gerçekleştirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Farage, Blokchain altyapısı ve dijital varlıklara odaklanan şirketin hisse senedi finansman turuna katıldı.

Bu yatırım kapsamında Farage, yatırım şirketi Thorn In The Side Ltd aracılığıyla Stack BTC'nin yaklaşık yüzde 6,3 oranındaki hissesini satın aldı. Şirket, Farage'ın yanı sıra Blokchain.com'un da aralarında bulunduğu yatırımcılardan toplam 347.000 dolar tutarında finansman sağlandığını duyurdu.

Elde edilen kaynağın, Stack BTC'nin Bitcoin hazine rezervi oluşturma stratejisi ile nakit üreten işletmelerden oluşan bir portföy kurulmasında kullanılacağı belirtildi. Şirketin başkanlığını yürüten eski İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, Stack BTC'nin ilk Bitcoin alımını da tamamladığını açıkladı. Buna göre şirket, coin başına ortalama 71.594 dolar fiyatla toplam 1,5 milyon dolar tutarında 21 Bitcoin satın aldı. Kwarteng'in şirketteki payı ise yaklaşık yüzde 5,43 seviyesinde bulunuyor.

İNGİLTERE SİYASETİNDE KRİPTO PARANIN ARTAN ETKİSİ

Birleşik Krallık parlamentosu üyesi olan Farage, Londra'nın ve ülkenin kripto varlık sektörü açısından küresel bir merkez haline gelmesi gerektiğini savunuyor. Stack BTC'ye yapılan bu yatırım, Reform Partisi'nin kendisini Birleşik Krallık'ta kripto varlıklara en yakın siyasi yapılardan biri olarak konumlandırma stratejisiyle örtüşüyor.

Öte yandan, stablecoin ihraççısı Tether'da yaklaşık yüzde 12 oranında paya sahip olduğu bilinen yatırımcı Christopher Harborne'un da Reform Partisi'ne yüksek tutarlı bağışlarda bulunduğu kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer alıyor. Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Harborne, geçen yıl partiye 11,9 milyon dolar, kasım ayında ise ek olarak 3,9 milyon dolar katkı sağladı.

Kripto varlıklarla bağlantılı fonların İngiliz siyasetindeki rolünün artması, denetleyici kurumların da gündeminde bulunuyor. Bazı parlamento komiteleri, kripto varlıklar üzerinden yapılan siyasi bağışlara yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilmesi gerektiğini savunuyor. Yetkililer, dijital varlıkların siyasi finansmanda şeffaflık kurallarını zorlaştırabileceğine ve dış müdahale risklerini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Nigel Farage, eski maliye bakanının yönettiği Bitcoin şirketine yatırım yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
İlkin Aydın’dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt’a göndermeli cevap İlkin Aydın'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt'a göndermeli cevap
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk
Konya’da bol aksiyonlu maçta kazanan yok Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 15:14:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Nigel Farage, eski maliye bakanının yönettiği Bitcoin şirketine yatırım yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.