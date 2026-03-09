Nigel Farage, eski maliye bakanının yönettiği Bitcoin şirketine yatırım yaptı

İngiltere'de Reform Partisi'nin lideri olan Nigel Farage, Aquis borsasında işlem gören Bitcoin hazine şirketi Stack BTC Plc'ye stratejik bir yatırım gerçekleştirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Farage, Blokchain altyapısı ve dijital varlıklara odaklanan şirketin hisse senedi finansman turuna katıldı.

Bu yatırım kapsamında Farage, yatırım şirketi Thorn In The Side Ltd aracılığıyla Stack BTC'nin yaklaşık yüzde 6,3 oranındaki hissesini satın aldı. Şirket, Farage'ın yanı sıra Blokchain.com'un da aralarında bulunduğu yatırımcılardan toplam 347.000 dolar tutarında finansman sağlandığını duyurdu.

Elde edilen kaynağın, Stack BTC'nin Bitcoin hazine rezervi oluşturma stratejisi ile nakit üreten işletmelerden oluşan bir portföy kurulmasında kullanılacağı belirtildi. Şirketin başkanlığını yürüten eski İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, Stack BTC'nin ilk Bitcoin alımını da tamamladığını açıkladı. Buna göre şirket, coin başına ortalama 71.594 dolar fiyatla toplam 1,5 milyon dolar tutarında 21 Bitcoin satın aldı. Kwarteng'in şirketteki payı ise yaklaşık yüzde 5,43 seviyesinde bulunuyor.

İNGİLTERE SİYASETİNDE KRİPTO PARANIN ARTAN ETKİSİ

Birleşik Krallık parlamentosu üyesi olan Farage, Londra'nın ve ülkenin kripto varlık sektörü açısından küresel bir merkez haline gelmesi gerektiğini savunuyor. Stack BTC'ye yapılan bu yatırım, Reform Partisi'nin kendisini Birleşik Krallık'ta kripto varlıklara en yakın siyasi yapılardan biri olarak konumlandırma stratejisiyle örtüşüyor.

Öte yandan, stablecoin ihraççısı Tether'da yaklaşık yüzde 12 oranında paya sahip olduğu bilinen yatırımcı Christopher Harborne'un da Reform Partisi'ne yüksek tutarlı bağışlarda bulunduğu kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer alıyor. Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Harborne, geçen yıl partiye 11,9 milyon dolar, kasım ayında ise ek olarak 3,9 milyon dolar katkı sağladı.

Kripto varlıklarla bağlantılı fonların İngiliz siyasetindeki rolünün artması, denetleyici kurumların da gündeminde bulunuyor. Bazı parlamento komiteleri, kripto varlıklar üzerinden yapılan siyasi bağışlara yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilmesi gerektiğini savunuyor. Yetkililer, dijital varlıkların siyasi finansmanda şeffaflık kurallarını zorlaştırabileceğine ve dış müdahale risklerini artırabileceğine dikkat çekiyor.