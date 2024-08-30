Nijerya\'da Quidax, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu\'ndan geçici işletme lisansı alan ilk kripto para borsası oldu

Kripto Para

Nijerya'nın kripto para sektöründe yeni bir dönem başladı. Quidax, ülkede Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) geçici işletme lisansı alan ilk kripto para borsası olarak tarihe geçti. Bu gelişme, Nijerya'nın dijital varlık piyasasında güvenli ve düzenlenmiş bir ortam oluşturma yolunda attığı önemli bir adımı temsil ediyor.

Quidax Ve SEC İş Birliği Nijerya'da Kripto Güvenliğini Artırıyor

Kripto para piyasasında Nijerya'nın öncü isimlerinden Quidax, ülkede bir ilke imza attı. Kripto para borsası Quidax, ülkede Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) geçici işletme lisansı alan ilk kripto para borsası oldu.

21 Haziran'da yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında verilen bu lisans, dijital varlıkların ihracı, işletilmesi ve saklanmasını içeriyor. Bu gelişme, Quidax'ın Nijerya kripto ekosistemindeki konumunu güçlendirirken, ülkenin finansal kurumlarıyla, özellikle Nijerya Merkez Bankası'yla iş birliği fırsatlarını da artırıyor.

SEC'in başlattığı Hızlandırılmış Düzenleyici Kuluçka Programı, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının yeni kurallara uyum sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Quidax'ın CEO'su Buchi Okoro, SEC'in ve özellikle Emomotimi Agama'nın dijital varlık sektöründeki güven ortamını ve yatırımcı haklarını koruma çabalarına övgüde bulundu.

Lisans için gerekli olan yüksek sermaye şartları ve Fidelity Insurance Bond, Nijerya'nın güvenli ve düzenlenmiş bir kripto ortamı oluşturma konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor. Bu adımın, ülkedeki diğer borsalara örnek teşkil etmesi ve yabancı yatırımcıların güvenini artırması bekleniyor.