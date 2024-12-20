Nijerya kripto para denetimini sıkılaştırıyor - Son Dakika
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Nijerya kripto para denetimini sıkılaştırıyor

Nijerya kripto para denetimini sıkılaştırıyor

Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para sektöründe yeni bir düzenlemeye imza attı. Sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) ve sosyal medya etkileyicilerinin kripto ürünlerini tanıtabilmesi için SEC'ten önceden onay alınması zorunlu olacak. Düzenlemeye uymayanlar 10 milyon Nijerya nairası para cezası veya üç yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilecek.

20.12.2024 09:48
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Afrika'nın en büyük pazarı olan Nijerya, kripto para düzenlemelerini şekillendiriyor. SEC'in Dijital Varlık Kuralları, kripto para sektörünü düzenlemeyi hedefliyor. Yeni kurallar, özellikle sosyal medya etkileyicilerinin kontrolsüz kripto tanıtımlarını önlemeye odaklanıyor.

Sosyal Medyadaki Kripto Reklamlarına Nijerya Engeli

SEC'in yeni düzenlemesi, kripto para pazarını kapsamlı bir şekilde ele alıyor. VASP'ların üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla çalışması için komisyondan önceden onay alması gerekiyor. Kripto etkileyicileri, tanıtım yapmadan önce "itiraz etmeme yetkisi" almak zorundalar. Ayrıca tanıtımını yaptıkları platformun SEC lisansına sahip olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor.

Düzenleme kapsamında, kripto reklamları aktif şekilde izlenecek. SEC, ihlallere karşı yaptırım uygulayacağını duyurdu. Şu anda Nijerya'da yalnızca Quidax Technologies ve Busha Digital yasal olarak hizmet veriyor.

SEC Genel Müdürü Emomotimi Agama, düzenlenmemiş kripto işlemlerine karşı harekete geçileceğini açıkladı. Yeni kurallar, 30 Haziran 2025 tarihinde devreye alınacak.

Kripto Para, Nijerya, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Nijerya kripto para denetimini sıkılaştırıyor - Son Dakika

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