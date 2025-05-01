Nisan ayında kripto para kayıpları rekor seviyede artış gösterdi - Son Dakika
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Nisan ayında kripto para kayıpları rekor seviyede artış gösterdi

Nisan ayında kripto para kayıpları rekor seviyede artış gösterdi

Blockchain güvenlik şirketi CertiK, Nisan ayında kripto para piyasasında 364 milyon dolar kayıp yaşandığını belirtti. Bu rakam, Mart ayına göre yüzde 1.163'lük bir artışa işaret ederken, tek bir saldırıda çalınan 3.520 Bitcoin dikkat çekti.

01.05.2025 17:36
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Nisan ayı, kripto para piyasası için sert kayıpların yaşandığı bir dönem oldu. Blockchain güvenlik firması CertiK, saldırılar ve dolandırıcılık olaylarında ciddi bir sıçrama kaydedildiğini bildirdi. Özellikle 3.520 Bitcoin'in tek bir cüzdandan çalınması, ayın en büyük şoklarından biri olarak öne çıktı.

Sosyal Mühendislik Darbesi: 3.520 Bitcoin Tek Hamlede Çalındı

CertiK'in 30 Nisan tarihli açıklamalarına göre, Nisan ayında toplam 364 milyon dolar değerinde kripto para kaybedildi. Bu rakam, Mart ayındaki 28,8 milyon dolarlık kayba oranla yüzde 1.163 artış gösterdi. KiloEx, Loopscale ve zkSync protokollerine yönelik saldırılarda beyaz şapkalı hackerların 18,2 milyon doları iade etmesi, kayıpların bir miktar azalmasını sağladı.

Nisan ayındaki en büyük saldırı, ABD'li yaşlı bir kişinin cüzdanına gelişmiş sosyal mühendislik yöntemleriyle erişim sağlanması sonucu yaşandı. Hacker, 330,7 milyon dolar değerinde 3.520 Bitcoin'i tek seferde ele geçirdi. Bu devasa kayıp hariç tutulduğunda bile Nisan'daki toplam kayıplar 34 milyon dolar düzeyinde kaldı ve Mart ayına kıyasla yüzde 21'lik bir artış olduğu görüldü.

Firma, oltalama dolandırıcılıkları ile güçlenen sosyal mühendislik saldırılarının bu dönemdeki kayıpların ana nedeni olduğunu rapor etti. Erişim kontrolü hackleri ve fiyat manipülasyonu içeren saldırılar da en çok zarar getiren yöntemler arasında yer aldı. 2024 yılındaki en yüksek kripto para kayıpları ise 1,53 milyar dolarla Şubat ayında yaşandı. Bu rakamın ana bölümünü, Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu'nun gerçekleştirdiği 1,4 milyar dolarlık Bybit saldırısı oluşturdu.

Nisan boyunca çalınan fonların yaklaşık 18 milyon dolarının iade edilmesi, bazı platformlarda kısa süreli rahatlama getirdi. Merkeziyetsiz borsa KiloEx, 7,5 milyon dolarlık saldırıya uğradıktan sonra faaliyetlerini durdurdu fakat saldırgan, dört gün içinde tüm fonları geri gönderdi. zkSync Derneği de 15 Nisan'da yaşanan bir güvenlik ihlali sonucunda kaybettiği 5 milyon dolarlık tokenların önemli bir kısmını kurtardı. DeFi protokolü Loopscale ise 26 Nisan'da maruz kaldığı fiyat manipülasyonu nedeniyle 5,7 milyon USDC ve 1.200 Solana kaybetti, ancak yarısını geri almayı başardı.

2024'ün son aylarına doğru saldırı miktarlarında düşüş eğilimi gözlense de Nisan verileri, kripto piyasasının hâlâ güvenlik tehditlerine açık olduğunu ortaya koyuyor. Aralık ayında 28,6 milyon dolar ile nispeten düşük seyreden çalıntı miktarı, Kasım'da 63,8 milyon dolar ve Ekim'de 115,8 milyon dolara ulaştı. Nisan'daki hızlı artış, yatırımcıların güvenlik tedbirlerini gözden geçirmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Nisan ayında kripto para kayıpları rekor seviyede artış gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nisan ayında kripto para kayıpları rekor seviyede artış gösterdi - Son Dakika
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