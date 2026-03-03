Nobitex borsasından kripto para çıkışları saldırıların ardından yüzde 700 artış gösterdi

İran'ın en büyük kripto para borsası olan Nobitex üzerindeki işlem hareketliliği, hafta sonu ABD ve İsrail öncülüğünde gerçekleştirilen saldırıların ardından önemli ölçüde arttı. Analitik firması Elliptic tarafından yayımlanan rapora göre borsadan gerçekleşen kripto para çıkışları yüzde 700 artış göstererek 3 milyon dolar seviyesine yaklaştı. Elliptic CEO'su Tom Robinson, bu durumun İran'dan potansiyel bir sermaye kaçışını temsil edebileceğini belirtti. Robinson, ilk izlemelerin bu fonların denizaşırı kripto para borsalarına aktarıldığına işaret ettiğini vurguladı.

Cumartesi günü düzenlenen ve bazı siyasi ile askeri figürlerin hayatını kaybettiği hava saldırısı, bölgedeki gerilimi tırmandırdı. Artan jeopolitik riskler ortamında kullanıcılar, yerel para birimi riyali dijital varlıklara dönüştürerek küresel bankacılık sisteminin denetiminden kaçınma yoluna gidiyor. Elde edilen kripto paralar, gözetimsiz cüzdanlara çekilerek ülke dışına transfer edilebiliyor.

YAPTIRIMLAR VE ARTAN KRİPTO PARA KULLANIMI DİKKAT ÇEKİYOR

İran, uluslararası kurumlar tarafından uygulanan geniş çaplı yaptırımlar nedeniyle giderek daha fazla kripto para birimlerine yöneliyor. Ocak ayında İran Merkez Bankası'nın değer kaybeden riyali desteklemek amacıyla yaklaşık 507 milyon dolar tutarında USDT stablecoini aldığı belirtilmişti. Ülkede yaşanan siyasi protestolar ve internet kesintileri dönemlerinde de benzer şekilde kripto para transferlerinde ani artışlar kaydedilmişti. Şubatta ise ABD yetkilileri, İran devletiyle bağlantılı işlemleri kolaylaştırdığı gerekçesiyle İngiltere merkezli iki kripto para borsasına yaptırım uygulamıştı.

Geçmişte siber saldırıya uğrayan Nobitex, 11 milyar dolarlık toplam tarihi giriş ile ülkedeki diğer platformları geride bırakıyor. Analitik verilerine göre, borsanın 11 milyon kullanıcısı yalnızca 2025 yılında 7,2 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi. Ortadoğu'da artan askeri hareketliliğe rağmen, on-chain veriler ve türev piyasası göstergeleri kripto para piyasalarında sınırlı ölçüde bir sistemik stres olduğuna işaret ediyor. Genel kripto para piyasası mevcut durumda toparlanma eğilimi gösteriyor.