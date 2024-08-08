Nomad Bridge\'den Tornado Cash\'e dev Ethereum transferi

Kripto Para

Kripto para dünyası, yeni bir büyük transferle sarsıldı. Geçtiğimiz yıl Nomad Bridge'in güvenlik açığından faydalanılarak elde edilen fonların bir kısmı, tartışmalı platform Tornado Cash'e aktarıldı. Bu gelişme, kripto varlıkların güvenliği ve yasadışı kullanımı konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirirken, Ether fiyatlarında da dalgalanmalara neden oldu.

Nomad'dan Tornado'ya Milyonlarca Dolarlık İzinsiz Ethereum Transferi Yapıldı

Blockchain güvenlik şirketi PeckShield'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre geçtiğimiz yıl Nomad Bridge'in güvenlik açığından faydalanarak elde edilen fonların bir kısmı, tartışmalı kripto para karıştırıcısı Tornado Cash'e transfer edildi.

PeckShield'in açıklamasında Nomad Bridge saldırısıyla bağlantılı bir hesaptan yaklaşık 35 milyon dolar değerinde 14.500 Ethereum (Ether), Tornado Cash'e gönderildi. Bu hareket, siber suçluların çaldıkları kripto paraları gizleme ve muhtemelen nakit paraya çevirme girişimi olarak yorumlanıyor.

Bu transferden kısa bir süre önce 5 Ağustos tarihinde, Ether'in değerinde yüzde 20'lik bir düşüş yaşanmıştı. Aynı gün içerisinde Nomad Bridge üzerinden 16.892 Ether alımı gerçekleştirilmişti. Bu alımın ardından gelen büyük transfer, kripto para piyasasındaki dalgalanmaların devam edeceğine işaret ediyor.

Hatırlanacağı üzere Nomad Bridge, Ağustos 2022'de yaşanan bir yazılım hatası nedeniyle büyük bir zarara uğramıştı. Bu hata sonucunda kullanıcılar istedikleri miktarda fonu çekebilmiş ve platform yaklaşık 190 milyon dolar kaybetmişti. Ancak süreç içerisinde bazı etik hackerlar 22 milyon doların üzerinde fonu geri iade etmiş ve Nomad Bridge aynı yıl içinde yeniden faaliyete geçmişti.

Öte yandan, fonların transfer edildiği Tornado Cash, kripto para dünyasının en tartışmalı platformlarından biri olarak biliniyor. Açık kaynaklı ve herhangi bir düzenlemeye tabi olmayan bu kripto para karıştırıcısı, kullanıcıların fonlarının izini kaybettirmeyi kolaylaştırıyor. Bu özelliği nedeniyle çeşitli ülkelerdeki düzenleyici kurumlar tarafından yasadışı olarak nitelendiriliyor.