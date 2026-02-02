Nomura, kayıpların ardından kripto pozisyonlarını azaltıyor - Son Dakika
Nomura, kayıpların ardından kripto pozisyonlarını azaltıyor

02.02.2026 12:33
Japonya'nın en büyük yatırım bankalarından Nomura Holdings, dijital varlık biriminin mali yılın üçüncü çeyreğinde zarar kaydetmesinin ardından kripto pozisyonlarını geri çekiyor.

Nomura'nın İsviçre merkezli kripto ticaret yan kuruluşu Laser Digital Holdings, Ekim-Aralık 2025 döneminde piyasa dalgalanmaları nedeniyle zarar yazdı. Şirketin Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hiroyuki Moriuchi, 30 Ocak'taki kazanç toplantısında risk maruziyetini azaltmak ve kripto piyasasındaki dalgalanmalardan kaynaklanan kâr oynaklığını sınırlamak için daha sıkı pozisyon yönetimi uyguladıklarını açıkladı.

BITCOIN REKORDAN SONRA SERT GERİLEDİ

Bitcoin ve diğer kripto paralar Ekim'deki rallide tüm zamanların en yüksek seviyelerini görmüştü. Ancak sonraki iki ayda momentum zayıfladı ve Bitcoin zirvesinden yüzde 30'un üzerinde geriledi. Kripto fiyatları o tarihten bu yana da düşmeye devam etti. Lider kripto para şu anda 75.500 doların altında işlem görüyor ve bu, 2024'ten bu yana en düşük seviye.

Üçüncü çeyrekteki kripto kayıplarına rağmen Nomura, dijital varlık sektörüne olan uzun vadeli bağlılığını yineledi. Şirket yönetimi bu alanı gelecekte büyüme potansiyeli taşıyan umut verici bir alan olarak tanımladı.

FİNANSAL TABLO VE PİYASA TEPKİSİ

Kripto kayıpları şirketin üçüncü çeyrek konsolide net kârını da etkiledi. Nomura dönem için 91,6 milyar yen (591,6 milyon dolar) net kâr açıkladı. Bu rakam, analistlerin beklentisi olan 95,1 milyar yenin (614 milyon dolar) altında kaldı. Rapora göre şirketin ana operasyonları güçlü performansını korudu.

