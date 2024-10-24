Norveç Merkez Bankası CBDC planlarını açıkladı - Son Dakika
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Norveç Merkez Bankası CBDC planlarını açıkladı

Norveç Merkez Bankası CBDC planlarını açıkladı

Norveç Merkez Bankası'nın CBDC (merkez bankası dijital parası) çıkarma planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Nakitsiz bir toplum olan Norveç'te, bankanın perakende ve toptan satış versiyonları üzerindeki titiz çalışmaları sürüyor. Banka 2025 yılına kadar kesin bir karara varmayı hedefliyor.

24.10.2024 14:10
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Norveç Merkez Bankası, dünyanın en nakitsiz toplumlarından biri olmasına rağmen CBDC çıkarıp çıkarmama konusunda karar verme sürecinde dikkatli adımlar atıyor. Oslo'da yapılan açıklamada, bankanın 2025 yılına kadar bir sonuca varmayı planladığı belirtildi. Bu süreçte, perakende ve toptan satış seçeneklerinin her ikisi de kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Dünyanın En Az Nakit Kullanan Ülkesi CBDC Kararında Acele Etmiyor

Norveç Merkez Bankası, dijital merkez bankası parası (CBDC) konusundaki kararını 2025'e kadar netleştirmeyi hedefliyor. Ülkenin nakit kullanımının oldukça düşük seviyelerde seyretmesine karşın, yetkililer bu konuda aceleci davranmak istemiyor.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Pal Longva, konu hakkında yaptığı açıklamada, İsviçre benzeri ülkelerin CBDC çalışmalarına değinerek, Norveç'in bu alandaki çalışmalarının yetersiz olmadığını belirtti. Longva, "Merkez bankaları olarak değerlendirmemiz gereken birçok karmaşık konu bulunuyor. Şu an için acele etmemizi gerektirecek bir durum görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde nakitsiz toplumların başında gelen Norveç'te, ödemelerde nakit kullanım oranı yalnızca yüzde 2 seviyesinde bulunuyor. Norges Bank, bu duruma rağmen hem perakende hem de toptan satış alanlarında CBDC seçeneklerini titizlikle inceliyor. Longva, bankalar arası işlemleri iyileştirmeyi amaçlayan toptan satış yaklaşımının öncelikli çalışma alanları arasında yer aldığını söyledi. Perakende uygulamaların ise özel bankalarla koordinasyon gerektiren daha zorlu süreçleri içerdiğini vurguladı.

Kasım ayında tamamlanması beklenen güvenli dijital ödemeler raporunun Norveç Hükümeti tarafından sunulması planlanıyor. CBDC'nin geleceğine ilişkin nihai karar ise Norveç Parlamentosu tarafından belirlenecek.

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Son Dakika Kripto Para Norveç Merkez Bankası CBDC planlarını açıkladı - Son Dakika

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