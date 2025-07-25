NTF piyasası temmuz ayında toparlandı - Son Dakika
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NTF piyasası temmuz ayında toparlandı

NTF piyasası temmuz ayında toparlandı
25.07.2025 14:25
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NFT piyasası Temmuz'da 6,6 milyar dolara ulaştı. CryptoPunks koleksiyonu yüzde 53 artışla öncülük ederken, haftalık işlem hacmi 136 milyon dolara çıktı.

NFT piyasasında Temmuz ayında yaşanan güçlü toparlanma, sektörün toplam değerini 6,6 milyar dolara taşıdı. DappRadar verilerine göre bu artış yüzde 94 oranında gerçekleşirken, CryptoPunks koleksiyonu yükselişe öncülük etti.

CryptoPunks Öncülüğünde NFT Sektörü Yüzde 94 Büyüdü

Sektör verilerine göre NFT piyasası temmuz ayında yüzde 94 oranında büyüdü. Haftalık işlem hacmi de yüzde 51 artışla 136 milyon dolara çıkarak şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, NFT piyasasında çeyrek bazında süregelen işlem hacmi düşüşlerini tersine çevirdi.

Ethereum tabanlı NFT koleksiyonu CryptoPunks, pazarın yeniden canlanmasında başı çekiyor. CryptoPunk koleksiyonunun taban fiyatı temmuz ayında yüzde 53 artarak, 47,5 Ether'e (yaklaşık 180 bin dolar) ulaştı. Aynı gün içinde 83 farklı CryptoPunk yeni sahipler tarafından satın alındı. Analistlere göre CryptoPunk sahibi olmak hâlâ Web3 dünyasında bir statü göstergesi olarak görülüyor.

GameSquare Holdings'in, Punk #5577 kodlu ve "Kovboy Şapkalı Maymun" olarak bilinen nadir CryptoPunk'ı 5,15 milyon dolar değerinde şirket hissesine satın alması, son dönemdeki en dikkat çekici işlemlerden biri oldu. Koleksiyonun eski sahibi, DeFi protokolü Compound'un kurucusu Robert Leshner, bundan sonra GameSquare'in hissedarı olarak görev yapacak. Söz konusu CryptoPunk, 2017 yılında ilk kez alınmış, 2022'de ise 7,7 milyon dolara satılmıştı.

CryptoPunks dışında, penguen temalı Pudgy Penguins koleksiyonu da işlem hacmini artırarak kısa süreliğine liderliği ele geçirdi. Son haftada 20 milyon doların üzerinde işlem hacmine ulaşan koleksiyon, kısa süre sonra CryptoPunks tarafından tekrar geçildi. Ayrıca, müzik dünyasının ünlü ismi Ozzy Osbourne'un vefatının ardından yaratıcısı olduğu CryptoBatz koleksiyonunda da yüzde 400'lük bir işlem hacmi artışı kaydedildi.

NFT piyasasında gözlemlenen bu güçlü toparlanma, Ethereum Blockchain ağı üzerindeki projelerin hâlâ yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini gösteriyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para NTF piyasası temmuz ayında toparlandı - Son Dakika

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