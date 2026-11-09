Nvidia skandalı kripto piyasasına sıçradı

Nvidia'nın yönetim kurulu CEO Jensen Huang hakkında bağımsız bir soruşturma başlattığını 8 Kasım'da duyurdu. Soruşturma Huang'ın ABD istihbaratının Çin adına bilgi topladığından şüphelendiği iş insanı Alice Huang ile ilişkisine dair haberlerin ardından geldi.

Huang çalışanlarına gönderdiği iç yazıda "Eşimi aldattım" diyerek ilişkiyi kabul etti ve soruşturmaya tam destek vereceğini belirtti. Yönetim kurulu ulusal güvenliğin ya da şirket sırlarının tehlikeye girdiğine inanmak için bir neden görmediğini açıkladı.

ÇİPLERİN ÇİN'E ULAŞTIĞI ŞÜPHESİ

ABD basınında çıkan haberlere göre ABD istihbaratı Alice Huang'ın Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından Huang hakkında bilgi toplamak için görevlendirildiğinden şüpheleniyor. Casusluk iddiaları kamuoyu önünde kanıtlanmış değil.

Alice Huang daha önce Singapur merkezli Nvidia çip alıcısı Megaspeed'de çalışıyordu. ABD makamları Megaspeed'i kısıtlanan yapay zeka çiplerinin Çinli şirketlere ulaşmasına aracılık ettiği şüphesiyle inceliyor. Yatırım bankası Raymond James de casusluk iddialarının ABD'nin çip ihracat kısıtlamalarını sertleştirebileceği uyarısında bulundu.

NVİDİA KONTRATLARI YÜZDE 3,8 DÜŞTÜ

Haber ABD borsaları kapalıyken geldiği için ilk tepki kripto platformlarındaki Nvidia vadeli işlemlerinde görüldü. Merkeziyetsiz bir kripto platformundaki Nvidia vadeli kontratları 24 saatte yüzde 3,8 düşerek 180,50 dolara geriledi.

Nvidia hissesi 6 Kasım'ı 186,64 dolardan kapatmıştı. Hisse bugün ABD'de borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Zincir üstü verilere göre bir yatırımcı aynı platformda 10 kat kaldıraçla yaklaşık 5,4 milyon dolarlık Nvidia açığa satış pozisyonu açtı. Analist Rick Maeda hareketin borsalar kapalıyken daha sığ likiditede yaşandığını söyledi.

Bir tahmin piyasasında Huang'ın yıl sonuna kadar görevden ayrılma ihtimali yüzde 16 olarak fiyatlanıyor. Skandal ve ABD ile İran görüşmelerinin tıkanması Bitcoin (BTC) fiyatında da oynaklığı artırdı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,6 değer kaybeden Bitcoin 74 bin 700 dolardan işlem görüyor.