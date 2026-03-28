NYSE\'den Polymarket\'e milyonlarca dolarlık yatırım

28.03.2026 11:05
Intercontinental Exchange, tahmin piyasası platformu Polymarket'e 600 milyon dolarlık nakit yatırımını tamamladı. Şirketin 2 milyar dolarlık toplam taahhüdünün yeni adımı, sektörün 11 eyalette düzenleyici baskıyla karşı karşıya olduğu döneme denk geldi.

New York Borsası'nın (NYSE) ana şirketi Intercontinental Exchange (ICE), Polymarket'e 600 milyon dolarlık doğrudan nakit yatırımını tamamladığını 28 Mart'ta duyurdu. ICE ayrıca mevcut hissedarlardan 40 milyon dolara kadar Polymarket menkul kıymeti satın almayı planladığını açıkladı.

Yeni yatırım, ICE'ın Ekim 2025'te açıkladığı 2 milyar dolarlık taahhüdün bir parçası. Bu anlaşma, geleneksel borsa operatörlerinin tahmin piyasalarına yönelik en büyük kurumsal hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. Son işlemin değerleme dahil finansal ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Polygon Labs küresel iş geliştirme başkanı Aishwary Gupta, ICE'ın yatırımının zincir üstü piyasa platformlarına yönelik kurumsal ilginin arttığını gösterdiğini belirtti. Gupta, Polymarket'in Polygon altyapısı üzerindeki büyümesinin Blockchain teknolojisinin yüksek frekanslı ve gerçek zamanlı piyasa aktivitesini destekleyebildiğini kanıtladığını kaydetti.

11 EYALET TAHMİN PİYASALARINA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

ICE'ın yatırım hamlesini tamamladığı dönemde ABD'de tahmin piyasalarına yönelik düzenleyici baskı yoğunlaştı. En az 11 eyalet, Polymarket ve rakibi Kalshi gibi platformlara karşı yasal süreç başlattı.

Nevada eyaleti Kalshi'ye geçici faaliyet yasağı getirirken Arizona, platformun yasadışı kumar işletmesi olarak faaliyet gösterdiği iddiasıyla cezai suçlama yöneltti. Birçok eyalet ise durdurma ve vazgeçme emirleri gönderdi ya da yeni düzenleme çalışmalarını değerlendiriyor.

Polymarket da artan baskıya yanıt olarak kendi kural setini güncelledi. Platform, özellikle siyaset, spor ve jeopolitik konulardaki işlemlerde gizli bilgiye dayalı alım satımı daha açık biçimde yasaklayan düzenlemeleri devreye aldı.

Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

11:06
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
10:45
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
10:32
UEFA’ya belge gitti Galatasaray’dan tarihi ödeme
UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
09:04
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
