Ocak ayında yüzleri en çok güldüren yatırım aracı belli oldu

Kripto Para

Ocak 2025, yatırım araçlarının performansları açısından dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Türkiye'de geleneksel yatırım araçları sabit getiriler sunarken, global kripto piyasalarındaki volatilite ve dinamizm, yatırımcıların dikkatini çekti. Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar, ABD'deki politik desteklerle yükselişe geçerken, DİBS ve altın gibi geleneksel araçlar da güvenli liman olma özelliğini korudu.

Kripto Varlıklar 2025'e Güçlü Başlangıç Yaptı

Yatırım dünyası, 2025 yılının Ocak ayında dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Geleneksel yatırım araçları ile dijital varlıklar arasındaki rekabet, yatırımcılara farklı fırsatlar sunmaya devam etti.

Türkiye'de güvenli liman olarak görülen Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), yılın ilk ayında yatırımcısının yüzünü güldürdü. DİBS, Ocak ayını yüzde 3,14'lük reel getiriyle tamamlayarak enflasyonun üzerinde kazanç sağladı. Külçe altın ise aylık bazda yüzde 2,01 değer kaybetmesine rağmen, yıllık bazda yüzde 19,76'lık getirisiyle uzun vadeli yatırımcısını memnun etti. Borsa İstanbul 100 endeksi, Ocak ayında yüzde 4,26 düşüş yaşasa da, üç aylık perspektifte yüzde 7,26 yükseliş kaydederek toparlanma sinyalleri verdi.

Kripto para piyasalarında Bitcoin, önemli bir atılım gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ETF onaylarının etkisiyle yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, Ocak ayında yüzde 9 değer kazanarak 104.735,3 dolar seviyesine ulaştı ve toplam piyasa değerini 1,95 trilyon dolara taşıdı. Diğer kripto paralardan Ethereum yüzde 2,8, Solana ise yüzde 4,5 artış göstererek olumlu bir performans sergiledi.

Yatırım araçları arasında DİBS, düşük risk seven yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkarken, Bitcoin yüksek getiri arayan yatırımcıların ilgisini çekti. BIST 100 ve altın, farklı risk profillerine hitap eden performanslarıyla yatırımcılara alternatif sundu.

Piyasa uzmanları, 2025 yılında yatırım dünyasındaki dalgalanmaların devam edeceğini öngörüyor. Yatırımcıların, yerel ve küresel piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak portföy çeşitlendirmesine gitmeleri tavsiye ediliyor. Kripto paraların yüksek getiri potansiyeli ile DİBS ve mevduat gibi geleneksel yatırım araçlarının istikrarlı yapısı arasında denge kurulması önem taşıyor.