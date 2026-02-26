OCC, GENIUS Yasası'nı uygulamak için düzenleme teklifi yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OCC, GENIUS Yasası'nı uygulamak için düzenleme teklifi yayımladı

OCC, GENIUS Yasası\'nı uygulamak için düzenleme teklifi yayımladı
26.02.2026 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), ödeme amaçlı stablecoinler için ilk federal düzenleme çerçevesini oluşturan GENIUS Yasası'nın uygulanmasına yönelik kapsamlı bir düzenleme teklifi sunarak kamuoyundan görüş istedi.

OCC, yaptığı açıklamada stablecoin sektörünün güvenli ve sağlam bir yapıda gelişebileceği bir düzenleyici çerçeve oluşturmak amacıyla hazırlanan teklifin kamuoyu görüşüne açıldığını duyurdu. Para Birimi Denetleme Başkanı Jonathan V. Gould, teklifin titizlikle hazırlandığını belirtti. OCC, teklif üzerine 60 günlük bir geri bildirim süresi tanıdı.

Temmuz 2025'te yürürlüğe giren GENIUS Yasası, ABD'de ödeme amaçlı stablecoinler için ilk federal düzenleyici çerçeveyi oluşturan kritik bir yasa niteliği taşıyor. Yasa, ihraççı uygunluğu, varlık rezervleri, saklama ve benzeri konularda temel gereklilikleri belirliyor.

TEKLİFİN KAPSAMI NETLEŞTİ

376 sayfalık teklif, OCC'nin düzenleme yetkisinin sınırlarını netleştiriyor. Buna göre OCC, ulusal banka veya federal tasarruf birliklerinin iştirakleri, federal ve eyalet düzeyinde yetkilendirilmiş ödeme amaçlı stablecoin ihraççıları ile yabancı stablecoin ihraççıları üzerinde denetim yetkisine sahip olacak.

Teklif, ihraççıların stablecoinleri en az bire bir oranında tanımlanabilir ve yüksek likiditeye sahip varlıklarla teminatlandırmasını zorunlu kılıyor. Sermaye ve likidite gereklilikleri, ihraççının risk profiline göre vaka bazında belirlenecek. İhraççıların stablecoinleri genel olarak iki iş günü içinde nominal değerden itfa etmesi ve operasyonel geçişler, siber güvenlik ve üçüncü taraf riskleri konularında ilke bazlı bir risk yönetim sistemi kurması gerekecek.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para OCC, GENIUS Yasası'nı uygulamak için düzenleme teklifi yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
22:30
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırdı İşte muhtemel rakiplerimiz
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Tedesco’dan bol sürprizli 11
Tedesco'dan bol sürprizli 11
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
21:09
Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 22:49:47. #7.13#
SON DAKİKA: OCC, GENIUS Yasası'nı uygulamak için düzenleme teklifi yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.