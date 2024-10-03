Ödeme devi Visa finansal hizmetlerde Blockchain devrimini başlatıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Ödeme devi Visa finansal hizmetlerde Blockchain devrimini başlatıyor

Ödeme devi Visa finansal hizmetlerde Blockchain devrimini başlatıyor

Geleneksel finansın en büyük oyuncularından biri olan Visa, Tokenize Edilmiş Varlık Platformu (VTAP) ile dijital varlık yönetiminde yeni bir sayfa açıyor. Stablecoin ve merkez bankası dijital para birimlerini (CBDC) destekleyen platform, kurumsal yatırımcılar ve merkez bankalarına güvenli bir Blockchain altyapısı sunuyor. Şu anda sandbox aşamasında olan VTAP, finans sektörünün geleceğini şekillendirme potansiyeli taşıyor.

03.10.2024 19:05
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Finans teknolojilerinde öncü konumunda bulunan Visa, VTAP ile tokenizasyon alanında yeni bir atılım gerçekleştiriyor. Sandbox aşamasındaki platform, bankaların karmaşık kredi hatlarını akıllı sözleşmeler aracılığıyla otomatikleştirmesine olanak tanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, finansal işlemlerin verimliliğini artırırken Visa'nın dijital çağdaki konumunu güçlendiriyor.

Akıllı Sözleşmeler Bankacılık Sektörüne Giriyor

Visa, Tokenize Edilmiş Varlık Platformu'nu (VTAP) tanıttı. Platform, kripto para varlıklarının ihracı ve yönetimi için tasarlanmış olup stablecoinler ve merkez bankası dijital para birimleri (CBDC'ler) dahil olmak üzere çeşitli tokenize edilmiş varlıkları kapsıyor.

VTAP şu anda bir sandbox aşamasında bulunuyor. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) gibi katılımcılar, platformun temel işlevselliğini test ediyor. Bu aşama, platformun gerçek dünya koşullarında performansını ve güvenilirliğini değerlendirmek için kritik öneme sahip.

Visa'nın küresel inovasyon ve dijital ortaklıklar başkanı Vanessa Colella, konuyla ilgili açıklamasında "Bankaların Blockchain teknolojilerini operasyonlarına entegre etmelerine yardımcı olmak için tokenizasyon konusundaki deneyimimizden yararlanmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Visa'nın VTAP projesi ile finans sektöründeki yeniliklere öncülük etme hedefini ortaya koyuyor.

VTAP, kurumsal yatırımcılara ve merkez bankalarına, kamu ve izin gerektiren Blockchain ağları genelinde dijital varlıkların güvenli bir şekilde basılması, transfer edilmesi ve takas edilmesi için uçtan uca altyapı sunuyor. Bu özellik, bankaların Blockchain teknolojilerini daha kolay benimsemesini ve entegre etmesini sağlayabilir.

Visa, VTAP'ı bankaların iş akışlarını dijitalleştirmelerine ve otomatikleştirmelerine yardımcı olabilecek bir araç olarak konumlandırıyor. Platform, potansiyel olarak "yeni tür gerçek dünya varlıklarının gelecekteki değişimini güçlendirebilecek" bir teknoloji olarak tanımlanıyor.

Şirket, platformun kullanım senaryolarına örnek olarak, bir bankanın akıllı sözleşmeler ve fiat destekli tokenlar aracılığıyla karmaşık kredi hatlarının yönetimini otomatikleştirmesini gösteriyor. Ayrıca bir bankanın müşterilerine, fiat destekli bir token kullanarak tokenize edilmiş emtia veya tokenize edilmiş hazine bonolarını Blockchain üzerinde neredeyse gerçek zamanlı takas ile satın alma imkanı sağlayabileceği de belirtiliyor.

Visa, VTAP'ı 2025 yılında seçilmiş müşterilerle pilot aşamasını başlatmayı ve halka açık Ethereum Blockchain ağını kullanmayı planlıyor. Bu adım, platformun gerçek dünya koşullarında test edilmesi ve olası sorunların giderilmesi için önemli bir aşama olacak.

VTAP, farklı Blockchain ağları arasındaki birlikte çalışabilirliği sağlaması en önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Visa, "VTAP'a tek bir API bağlantısı ile bankalar gelecekte birden fazla kullanım senaryosunu etkinleştirebilir ve hem izin gerektiren hem de halka açık Blockchain ağlarındaki ortaklar ve müşterilerle etkileşime geçebilir." ifadesini kullandı.

Geleneksel finansın en büyük oyuncularından biri olan Visa, VTAP'ı merkezi olmayan finansa bir köprü olarak konumlandırıyor. Platform, minimum teknik entegrasyon sunarak katılımcı bankaların özelliklere "her zaman açık ve daha verimli" bir şekilde erişebilmesini hedefliyor.

VTAP'ın lansmanı, Visa'nın dijital varlık alanındaki stratejik konumlanmasını ortaya koyuyor. Bu girişim, şirketin inovasyon konusundaki kararlılığını vurgularken kripto para sektörünün ana akım finansla entegrasyonunu hızlandırma potansiyeli taşıyor.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ödeme devi Visa finansal hizmetlerde Blockchain devrimini başlatıyor - Son Dakika

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