OnsMaster: Yeni kripto düzenlemelerine tam uyum için çalışmalarımız hızla devam ediyor - Son Dakika
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OnsMaster: Yeni kripto düzenlemelerine tam uyum için çalışmalarımız hızla devam ediyor

OnsMaster: Yeni kripto düzenlemelerine tam uyum için çalışmalarımız hızla devam ediyor

Türkiye'de kripto varlık sektöründe yeni bir dönem başlatan 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeler, sektör oyuncularını harekete geçirdi. Ülkemizin önde gelen kripto varlık platformlarından OnsMaster, yeni düzenlemelere uyum sağlama konusundaki stratejisini ve yol haritasını açıkladı.

02.05.2025 10:21  Güncelleme: 10:27
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Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için getirilen yeni mevzuat, sektördeki güvenin artırılması ve yatırımcı haklarının korunması amacıyla önemli düzenlemeler içeriyor. Sermaye yeterliliği, müşteri varlıklarının güvenli saklanması ve operasyonel şeffaflık gibi konularda getirilen standartlar, platformların iş yapış şekillerinde önemli değişiklikler gerektiriyor. Sektör uzmanları, bu düzenlemelerin kısa vadede uyum süreçlerinde bazı zorluklar yaratsa da uzun vadede Türkiye kripto ekosisteminin olgunlaşmasına ve güvenilirliğinin artmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

OnsMaster'ın Yeni Düzenlemelere Yaklaşımı

OnsMaster yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede, platformun 13 Mart 2025 tarihli düzenlemelere uyum sağlayarak faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

"OnsMaster olarak 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik getirilen yeni düzenlemelere tam uyum sağlayarak KVHS lisansını almayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda, mevzuatta öngörülen lisanslama, sermaye yeterliliği, saklama yükümlülükleri ve şeffaflık esaslarına ilişkin tüm gereklilikleri yerine getirmek üzere gerekli iç düzenlemeleri ve teknik uyum çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Mevzuatta belirtilen tüm yükümlülüklere, öngörülen süreler içerisinde eksiksiz olarak uyum sağlıyoruz.

Amacımız, kullanıcılarımıza güvenli, şeffaf ve mevzuata uygun bir hizmet sunmaya devam etmek ve bu yeni yasal çerçevede sektörde önce bir konuma emin adımlarla tırmanmaktır."

Yatırımcılar İçin Güven Mesajı

Mevcut ve potansiyel yatırımcılara değinen OnsMaster Genel Müdürü M. Ozan Erdoğ yatırımcılara güven mesajı verdi.

"Bu süreç, sektörümüz açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Yeni düzenlemelerle birlikte, yatırımcıların daha şeffaf, güvenilir ve denetime tabi bir ekosistem içinde işlem yapmaları mümkün olacaktır.

Biz, yatırımcılarımızın haklarını koruyan ve yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedefleyen bir platform olarak, bu geçiş sürecini bir yükümlülükten ziyade bir fırsat olarak görüyoruz. Amacımız, mevzuata tam uyum temelinde hareket ederek yatırımcı güvenini pekiştirmek ve ülkemizde kripto varlık piyasalarının sürdürülebilir şekilde büyümesine katkıda bulunmaktır."

OnsMaster'ın bu yaklaşımı, Türkiye'deki kripto varlık sektörünün olgunlaşma sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Platform, düzenlemelere uyum sürecini şeffaflık ilkesi doğrultusunda yönetirken, kullanıcılarına kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para OnsMaster: Yeni kripto düzenlemelerine tam uyum için çalışmalarımız hızla devam ediyor - Son Dakika

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