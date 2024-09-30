Onyx protokolünden radikal dönüşüm hamlesi

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Kripto para dünyasında güvenlik açıkları ve saldırılar, projelerin dayanıklılığını test ediyor. Onyx'in yaşadığı son olay, bu zorlu testlerden biriydi. Ancak protokolün hızlı tepkisi ve topluluğun desteği, krizin nasıl bir fırsata dönüştürülebileceğini gösteriyor. Bu süreç, DeFi projelerinin esnekliğini ve topluluk yönetişiminin gücünü gözler önüne seriyor.

Onyx Core Yeniden Yapılanma Planını Duyurdu

Onyx protokolü, 27 Eylül'de yaşanan ve 3.8 milyon dolar kayba neden olan güvenlik açığı saldırısının ardından hızlı bir şekilde harekete geçti. Protokol ekibi, saldırının hemen ardından Onyx İyileştirme Önerisi (OIP)-46'yı sundu. Bu öneri, Onyx'in yol haritasını yeniden şekillendiren kapsamlı değişiklikler içeriyor.

OIP-46, Onyx'in Ethereum tabanlı borç verme piyasasının tamamen kapatılmasını ve borç verenlere "tedarik ettikleri varlıkların 1:1 oranında tam ödenmesini" planlıyor. Bu karar, protokolün güvenlik açıklarını kapatma ve kullanıcıların güvenini yeniden kazanma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Önerinin en dikkat çekici yönlerinden biri, Onyx Core'un birincil ürün olarak yeniden başlatılması. Bu hamle, Onyx'in önceliğini güvenlik ve yönetişime kaydırma niyetini vurguluyor. Protokol ekibi, Onyx Core için yenilenmiş bir teknik rapor yayınlayacaklarını duyurdu.

Yeniden yapılanma planı, Onyx Protokolü'nün Onyx Core üzerinde kapalı uçlu bir borç verme protokolü olarak çalıştırılmasını da kapsıyor. Bu değişiklik, kullanıcılara NFT'leri, gerçek dünya varlıklarını (RWA) ve kripto varlıklarını sarmalama imkanı tanıyacak.

Onyx'e yapılan saldırı, kripto dünyasında sıkça karşılaşılan güvenlik sorunlarına dikkat çekiyor. Saldırgan, bir NFTLiquidation sözleşmesini istismar ederek kendi kendine tasfiye ödül miktarını arttırmayı başardı. Blockchain güvenlik firması PeckShield, bu güvenlik açığının daha önce de Onyx'e karşı kullanıldığını belirtti.

OIP-46 önerisi, 29 Eylül'de Onyx topluluğu üyelerinin tam desteğini aldı. Öneriye karşı hiçbir oy kullanılmadı ve 1 Ekim'de uygulamaya konulması planlandı. Bu hızlı ve oy birliğiyle alınan karar, Onyx topluluğunun projenin geleceğine olan inancını ve güvenini gösteriyor.

Onyx'in bu krizi yönetme şekli, DeFi protokollerinin güvenlik açıklarına karşı nasıl önlem alabilecekleri ve kriz anında nasıl hareket edebilecekleri konusunda önemli dersler sunuyor. Topluluk yönetişimi, şeffaflık ve hızlı aksiyon alma gibi faktörler, Onyx'in bu zorlu süreci aşmasında kilit rol oynadı.