OpenSea'ya kötü haber: Kullanıcılar platforma savaş açtı - Son Dakika
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Kripto Para

OpenSea'ya kötü haber: Kullanıcılar platforma savaş açtı

OpenSea\'ya kötü haber: Kullanıcılar platforma savaş açtı

OpenSea kullanıcıları, platformdan satın aldıkları NFT'lerin kayıtsız menkul kıymetler olduğunu iddia ederek toplu dava açtı. Davacılar, NFT'lerin "yasa dışı doğaları nedeniyle değersiz" olduğunu öne sürüyor. Bu dava, NFT pazarının yasal statüsünü sorgulayan önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

23.09.2024 10:16
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NFT pazarında yeni bir dönem başlatan dava, OpenSea kullanıcılarının platformdan satın aldıkları dijital varlıkların yasal statüsünü sorguluyor. İki kullanıcının açtığı toplu dava, NFT'lerin kayıtsız menkul kıymetler olduğu iddiasıyla, kripto sanat dünyasını derinden sarsıyor. Bu gelişme, Blockchain teknolojisinin yasal çerçevesini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.

OpenSea'nin NFT Satışları Mahkemeye Taşındı

OpenSea, dünyanın önde gelen NFT Pazar yerlerinden biri olarak biliniyor. Ancak şirket, son zamanlarda kullanıcılarından gelen hukuki bir meydan okumayla karşı karşıya geldi. Anthony Shnayderman ve Itai Bronshtein adlı iki kullanıcı, 19 Eylül'de Florida federal mahkemesine bir dava açtı.

Davacılar, OpenSea'den satın aldıkları NFT'lerin, bir zamanların yüksek değerli Bored Ape Yacht Club koleksiyonu da dahil olmak üzere "yasa dışı doğaları nedeniyle değersiz" olduğunu öne sürüyor. Bu iddianın temelinde, NFT'lerin aslında kayıtsız menkul kıymetler olduğu düşüncesi yatıyor.

Dava dilekçesinde, OpenSea'nin geçen ay aldığı SEC Wells bildirimine atıfta bulunuluyor. Bu bildirim, SEC'in bir soruşturma yürüttüğünü ve şirkete karşı yasal işlem başlatma ihtimalini gösteriyor. Shnayderman ve Bronshtein, bu durumun OpenSea'nin kayıtsız menkul kıymetlerin alım satımına aracılık etmekten sorumlu tutulabileceğini savunuyor.

Davacılar ayrıca SEC'in Stoner Cats 2 ve Impact Theory gibi NFT projelerine karşı başarılı yasal işlemlerine de dikkat çekiyor. Bu projelerde SEC, NFT'lerin kayıtsız menkul kıymet satışı olduğunu belirtmişti.

Dava, NFT'lerin Howey testi kapsamında ABD menkul kıymet yasalarına göre yatırım sözleşmeleri olduğunu iddia ediyor. Bu iddiaya göre NFT'ler ortak bir girişime yatırım niteliği taşıyor ve başkalarının çabalarından makul bir kar beklentisi oluşturuyor.

OpenSea, iddia edilen menkul kıymet ihlallerini engellemek için platformu "denetlediğini" belirtmesine rağmen, davacılar şirketin bu taahhüdünü ihlal ettiğini iddia ediyor. OpenSea'nin kayıtsız menkul kıymetlerin satışından elde edilen fonları kabul ederek haksız kazanç sağladığını öne sürüyorlar.

OpenSea, şu ana kadar davayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sektör uzmanları, şirketin hukuki stratejisini ve savunmasını dikkatle planladığını tahmin ediyor.

Bu dava, NFT pazar yerlerinin geleceğini ve yasal çerçevesini önemli ölçüde şekillendirebilir ve Blockchain teknolojisinin ve dijital varlıkların yasal statüsünü belirlemede kritik bir rol oynayabilir.

Kripto Para, Blockchain, NFT, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para OpenSea'ya kötü haber: Kullanıcılar platforma savaş açtı - Son Dakika

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