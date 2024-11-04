OSL Group kripto para alanında büyümeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

OSL Group kripto para alanında büyümeye devam ediyor

OSL Group kripto para alanında büyümeye devam ediyor

Hong Kong merkezli OSL Group, Japonya'nın lisanslı kripto para borsası CoinBest'in yüzde 81,38'lik hissesini satın alarak Asya'daki etkisini artırıyor. Bu satın alma, şirketin yenilikçi ürün ve hizmetler sunma hedefini desteklerken, bölgesel kripto piyasalarındaki büyümesine de ivme kazandırıyor.

04.11.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong merkezli OSL Group, Japonya'nın lisanslı kripto para borsası CoinBest'in çoğunluk hissesini satın alarak Asya kripto piyasasındaki varlığını güçlendiriyor. Bu stratejik hamle, şirketin inovasyon ve küresel rekabet alanındaki hedeflerini genişletiyor ve Japon pazarında önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

OSL Group Japonya Pazarındaki Stratejik Yatırımı

Japonya kripto para pazarı şirketlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hong Kong merkezli teknoloji şirketi OSL Group, Japon Finansal Hizmetler Ajansı'ndan (FSA) lisanslı kripto para borsası CoinBest'in çoğunluk hissesini bünyesine kattı. Gün içinde kamuoyuna duyurulan anlaşma kapsamında şirket, CoinBest'in yüzde 81,38'lik hissesinin yeni sahibi oldu.

Asya-Pasifik bölgesindeki etkinliğini artırmayı hedefleyen OSL Group, bu stratejik hamleyle Japonya'nın 5 milyon aktif kripto hesabına sahip dinamik pazarına giriş yaptı. Şirket, satın alma işlemiyle birlikte yeni ürün ve hizmet geliştirme, sektörel iş birlikleri kurma ve küresel ticaret hacmini yükseltme konularında önemli adımlar atmayı planlıyor.

OSL Group'un yatırımdan sorumlu üst düzey yöneticisi Ivan Wong, gerçekleştirdikleri satın almanın şirketin rekabet gücünü artıracağını belirtti. Wong, Japon pazarından edinilecek deneyim ve teknolojik bilgi birikiminin şirketin gelecek hedefleri açısından önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Bu gelişme, Japonya'nın kripto para piyasalarına yönelik düzenlemeleri gözden geçirdiği bir döneme denk geldi. Ülkedeki finans kuruluşları, hükümetin Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto para birimlerine odaklanması gerektiğini savunuyor. Ayrıca kripto para kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin yeni düzenlemeler gündemde yer alıyor.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Japonya, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para OSL Group kripto para alanında büyümeye devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
20:14 Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye’den tamamen çekildi Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi
20:06 Büyükşehir Ebru Gündeş’e ne kadar ödedi ABB, Mansur Yavaş’ın son talimatını açıkladı Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
19:25 CHP lideri Özel, Mardin’de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil
17:39 Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım Saatler sonra silmiş Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş
09:35 Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimleri uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı
09:35 Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 21:46:46. #1.12#
SON DAKİKA: OSL Group kripto para alanında büyümeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.