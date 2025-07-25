OSL Group stablecoin hizmetlerine odaklanacak - Son Dakika
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Kripto Para

OSL Group stablecoin hizmetlerine odaklanacak

OSL Group stablecoin hizmetlerine odaklanacak
25.07.2025 15:14
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Asya merkezli dijital varlık platformu OSL Group, stablecoin altyapısı kurmak ve küresel operasyonlarını genişletmek amacıyla 300 milyon dolarlık rekor bir öz sermaye finansmanı sağladı. Bu yatırım, şirketin Hong Kong'un yeni düzenlemeleri kapsamında büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Asya'nın önde gelen dijital varlık platformlarından OSL Group, kıtanın kripto sektöründe bugüne dek kamuya açıklanan en büyük öz sermaye yatırımını güvence altına aldı. Şirket, Cuma günü yaptığı açıklamada, stablecoin hizmetleri ve küresel genişleme hedefleri doğrultusunda 300 milyon dolarlık dev bir finansman sağladığını duyurdu. Bu gelişme, OSL'nin uzun vadeli iş modelinin piyasa tarafından güçlü bir şekilde tanındığını gösteriyor.

OSL Group, Stablecoin Hizmetleri ve Yeni Regülasyonlarla Küresel Pazar Payını Artırıyor

OSL Group, 300 milyon dolarlık yeni yatırımla kripto para ve dijital varlık sektöründe önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirketin bu yatırım ile hedeflediği alanlar arasında satın almalar, ödeme ve stablecoin altyapısının geliştirilmesi ile iş sermayesinin güçlendirilmesi bulunuyor. OSL Group Finans Direktörü Ivan Wong, yapılan yatırımın şirketin dijital varlık stratejisine ve yürütülen projelere olan güçlü inancı yansıttığını belirtti.

OSL Group, Hong Kong Para Otoritesi'nden (HKMA) lisans alan ilk platform olarak öne çıkıyor. Şirket, tezgah üstü (OTC) kripto para alım-satım işlemleri, dijital varlık saklama ve tokenizasyon odaklı varlık yönetimi hizmetleri sunuyor. Son yatırım turuyla birlikte şirketin öncelikleri arasında ödeme ve stablecoin hizmetlerinin geliştirilmesi öne çıkıyor.

Hong Kong, 1 Ağustos itibarıyla lisanslı firmaların stablecoin ihraç etmesine imkân tanıyacak yeni Stablecoin Yasası'nı yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. Bu yeni düzenleme, yatırımcı koruması ve risk yönetimine yönelik çerçeve oluşturacak. Sektör kaynaklarına göre en az 50 şirket stablecoin lisansı almak için başvuruda bulundu. Ancak HKMA Başkanı Eddie Yue, birçok başvurunun eksik ve uygulamaya dönük detaylardan yoksun olduğunu belirterek, sektördeki aşırı iyimserliğe karşı uyardı. Yue, stablecoin tanıtım kurallarına uymayan şirketlerin ciddi para cezaları ve altı aya kadar hapisle karşılaşabileceğini hatırlattı.

OSL Group, Hong Kong'un yanı sıra Japonya, Avustralya, Avrupa ve Güneydoğu Asya'da altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, küresel pazarda stablecoin ve dijital varlık çözümleriyle daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para OSL Group stablecoin hizmetlerine odaklanacak - Son Dakika

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