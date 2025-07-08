Pakistan kripto sektöründe vites yükseltiyor - Son Dakika
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Pakistan kripto sektöründe vites yükseltiyor

Pakistan kripto sektöründe vites yükseltiyor
08.07.2025 15:39
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Pakistan, kripto varlık ekosistemini denetlemek amacıyla Pakistan Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumunu (PVARA) hayata geçirdi. Bağımsız kurum, FATF standartlarıyla uyumlu lisanslama ve gözetim sayesinde tüketiciyi korumayı ve uluslararası yatırımı çekmeyi hedefliyor.

Pakistan hükûmeti, kripto para ve dijital varlık ekosistemini düzenlemek üzere Pakistan Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumunu (PVARA) resmen faaliyete geçirdi. Bağımsız yapıya sahip yeni düzenleyici, sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları lisanslayacak ve uluslararası uyumu denetleyecek. Atılan adım, ülkeyi "kripto dostu" bir merkez hâline getirme stratejisinin temel taşlarından biri olarak görülüyor.

Pakistan'da IMF Baskısına Rağmen Madencilik ve Web3 Hamleleri Sürüyor

Pakistan, dijital varlık sektörünü düzenlemek amacıyla Pakistan Sanal Varlıklar Düzenleme Otoritesi'ni (PVARA) kurdu. Federal hükümet tarafından başlatılan bu bağımsız düzenleyici kurum, ülkenin kripto para sektörünü denetleyecek.

PVARA, sanal varlık hizmet sağlayıcılarına lisans verme, izleme ve denetleme görevlerini üstlenecek. Otorite aynı zamanda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) yönergelerine uyum dahil olmak üzere uluslararası standartlara uygunluğu sağlayacak.

Pakistan Maliye Bakanlığı mayıs ayı sonlarında yeni düzenleyici kurumun oluşturulmasını onaylamıştı. Maliye ve Gelir Bakanı Muhammad Aurangzeb, ülkenin "sadece yakalamak için değil liderlik etmek için düzenlemelere gitmesi gerektiğini" belirtti.

Aurangzeb, "Tüketicileri koruyan, küresel yatırımları davet eden ve Pakistan'ı finansal inovasyonun ön saflarına yerleştiren geleceğe hazır bir çerçeve oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakistan yetkilileri kripto para ve dijital finans alanına genişleme konusunda kararlı duruşunu sürdürüyor. Maliye Bakanlığı PVARA'nın kurulmasının onaylanmasını "kritik bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen hafta Pakistan'ın Bitcoin madencileri dahil olmak üzere enerji yoğun endüstrilere sübvansiyonlu güç teklif etme önerisini reddetmişti. Pakistan mayıs ayında 2 bin megavat fazla elektriği Bitcoin madenciliği ve yapay zeka merkezlerine ayırmıştı.

Pakistan Kripto ve Blockchain Devlet Bakanı Bilal Bin Saqib haziran ayı başında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Saqib, Cantor Fitzgerald Başkanı ve CEO'su Brandon Lutnick ile "tokenizasyon, Bitcoin madenciliği, Pakistan'ın Web3 geleceği ve iş birliği yolları" konularını ele aldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams ile yapılan görüşmede ise New York şehri ile Pakistan Kripto Konseyi arasındaki iş birliği imkanları değerlendirildi. Saqib ayrıca Beyaz Saray ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Dijital Varlıklar Konseyi Yönetim Direktörü Robert "Bo" Hines ile bir araya geldi.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Pakistan kripto sektöründe vites yükseltiyor - Son Dakika

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