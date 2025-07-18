Pakistan ve El Salvador Bitcoin stratejisini görüştü

Pakistan kripto danışmanı Bilal Bin Saqib, El Salvador Devlet Başkanı Bukele ile Bitcoin stratejisi görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasında kripto konularında iş birliği anlaşması imzalandı.

Pakistan El Salvador Bitcoin Deneyimini Benimseyecek

Pakistan Kripto Konseyi CEO'su ve Pakistan Başbakanı'nın kripto para ve Blockchain özel danışmanı Bilal Bin Saqib, kısa bir süre önce El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile bir araya gelerek Bitcoin konusunda bilgi paylaşımı ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Yapılan görüşmeler sonunda taraflar, Bitcoin'in kamu politikalarına entegrasyonu, Blockchain tabanlı finansal kapsayıcılık ve gelişmekte olan ekonomilere yönelik politika geliştirme gibi konularda iş birliğini içeren resmi bir niyet mektubu imzaladı.

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Saqib, Başkan Bukele'yi "zamanımızın en sıra dışı vizyoner liderlerinden biri" olarak nitelendirdi. Bukele'nin Bitcoin'e olan kararlı desteğini öven Saqib, "O, Bitcoin'i desteklemenin popüler olmadığı zamanlarda bile geleceği görebilen bir liderdir. Ülkesini haritaya koymak için bol kaynaklara değil, yalnızca vizyona ve kararlılığa ihtiyaç olduğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pakistan, devam eden 7 milyar dolarlık IMF kredi programının ortasında dijital varlıkları benimsemeye başladı. Ülke, Bitcoin'in kamu sektöründe kullanımını yaygınlaştırma ve Blockchain tabanlı finansal kapsayıcılığı artırma yönünde El Salvador'u model almayı planlıyor.

Ancak IMF, geçtiğimiz günlerde Pakistan'ın fazla elektriğini Bitcoin madenciliğinde kullanma planına karşı çıkarak, sektöre sübvansiyonlu elektrik sağlama teklifini reddetmişti. Özellikle kış aylarında ortaya çıkan fazla enerjinin Bitcoin madenciliği ve yapay zekâ merkezlerinde değerlendirilmesi planlanıyordu. IMF ise böyle bir fiyatlama modelinin piyasa dengesini bozabileceği endişesini dile getirdi.