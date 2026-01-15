Pakistan, World Liberty Financial ile stablecoin ortaklığı imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Pakistan, World Liberty Financial ile stablecoin ortaklığı imzaladı

Pakistan, World Liberty Financial ile stablecoin ortaklığı imzaladı
15.01.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan hükümeti, World Liberty Financial'ın USD1 stablecoinini ülkenin sınır ötesi ödeme altyapısına entegre etmeyi değerlendirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, Trump ailesinin desteklediği protokol için ilk egemen ortaklık niteliği taşıyor.

Pakistan Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA), World Liberty Financial'ın Maliye Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzaladığını kısa bir süre önce duyurdu. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ortaklığın özellikle sınır ötesi işlemlerde stablecoin kullanımına odaklanacağını belirtti.

MERKEZ BANKASI İLE ENTEGRASYON ÇALIŞILACAK

Anlaşma kapsamında World Liberty Financial, USD1'i Pakistan'ın dijital para altyapısıyla uyumlu düzenlenmiş bir ödeme çerçevesine entegre etmek için ülkenin merkez bankasıyla iş birliği yapacak.

Bu gelişme, USD1'in Mart 2025'teki lansmanının ardından büyük borsalarda ve Blockchain ağlarında varlığını genişletmesinin devam ettiği bir döneme denk geliyor. World Liberty Financial'ın internet sitesine göre her USD1 token, düzenlenmiş kurumlarda tutulan ABD doları ve kısa vadeli ABD Hazine bonolarıyla bire bir destekleniyor. Şirket, rezervlerin bağımsız üçüncü taraflarca periyodik olarak denetlendiğini belirtiyor. USD1, Ethereum, Solana ve Tron dahil olmak üzere 10 Blockchain ağında kullanılabiliyor. Dünyanın işlem hacmine göre en büyük kripto borsası Binance, Aralık 2025'te USD1 işlem çiftlerini platformuna ekledi.

WLFI'DAN DÜZENLEME HAMLESİ

Pakistan ortaklığı, World Liberty Financial'ın önemli bir düzenleme adımının ardından geldi. Bu ayın başlarında World Liberty tarafından kurulan WLTC Holdings LLC, USD1 operasyonlarına özel bir ulusal güven bankası kurmak için Para Birimi Denetleme Ofisi'ne (OCC) başvuruda bulundu. Başvuru, stablecoin ihracı, saklama ve dönüştürme işlemlerini tek bir federal düzenlemeye tabi kuruluş altında toplamayı amaçlıyor.

Eş zamanlı olarak World Liberty Financial, stablecoininin dijital varlık piyasalarındaki kullanım alanını genişletiyor. Protokol, geçtiğimiz günlerde Dolomite altyapısıyla çalışan bir borç verme ve alma uygulaması olan World Liberty Markets'ı hayata geçirdi. Platform, USD1'i hem borç verme hem de teminat olarak kabul ediyor. World Liberty Financial kurucu ortağı Zak Folkman, lansmanın iki gün ardından X platformunda yaptığı paylaşımda yeni piyasa platformunun toplam kilitli değerinin 50 milyon doları aştığını açıkladı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Pakistan, World Liberty Financial ile stablecoin ortaklığı imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:55:05. #7.11#
SON DAKİKA: Pakistan, World Liberty Financial ile stablecoin ortaklığı imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.