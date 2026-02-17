Paradigm, Bitcoin madenciliğini savundu - Son Dakika
Paradigm, Bitcoin madenciliğini savundu

17.02.2026 16:15
Kripto yatırım firması Paradigm, Kuzey Amerika genelinde veri merkezlerini ve mining operasyonlarını kısıtlamayı hedefleyen politika girişimlerinin yoğunlaştığı bir dönemde, Bitcoin madenciliğinin (mining) enerji şebekelerine denge getirdiğini öne süren bir rapor yayımladı.

Bitcoin mining'in büyük miktarda elektrik tükettiği bilinen bir gerçek. Ancak Paradigm'in raporuna göre iş modeli, yalnızca enerjinin özellikle ucuz olduğu dönemlerde, örneğin yoğun saatler dışındaki yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle çalıştığında kârlı oluyor. Üstelik madenciler, elektriğin kamu tarafından en çok ihtiyaç duyulduğu anlarda tüketimlerini geri çekebiliyor. Paradigm'in yatırım portföyünde mining şirketi Genesis Digital Assets'in bulunduğu belirtiliyor.

BİTCOİN MİNİNG ENERJİ ŞEBEKELERİNE FAYDA SAĞLIYOR

Rapor, Bitcoin mining'in enerji kullanımı ve israfına yönelik yaygın iddiaları verilerle çürütmeye çalışıyor. Rapora göre sektör, küresel enerjinin yaklaşık yüzde 0,23'ünü kullanıyor ve karbon emisyonlarının yalnızca yüzde 0,08'inden sorumlu. Madencilerin kâr edebilmesi için megawatt saat başına belirli bir "başa baş fiyatının" altında enerji temin etmesi gerekiyor.

Paradigm'in düzenleyici ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Justin Slaughter ve Veronica Irwin tarafından hazırlanan raporda, "Bitcoin mining'in doğası gereği, ortalama bir topluluğun enerji tüketiminin büyük bölümünü dengeleyerek şebekeye yük değil, denge getirdiği" ifade edildi.

POLİTİKA BASKISI ARTIYOR

Federal ve eyalet düzeyinde, veri merkezlerini ve dijital mining operasyonlarını kısıtlamayı amaçlayan politika girişimleri hız kazanıyor. ABD senatörleri Richard Blumenthal (Demokrat, Connecticut) ve Josh Hawley (Cumhuriyetçi, Missouri), perşembe günü veri merkezlerinin tüketicilerin elektrik maliyetlerini artırmasını engellemeye yönelik bir yasa tasarısı sundu. Tasarının metni doğrudan Bitcoin veya kripto paradan söz etmese de sektörü dolaylı olarak etkileme potansiyeli taşıyor. New York eyalet meclisi de benzer şekilde veri merkezlerine yönelik bir moratoryum sürecini yürütüyor.

Birçok Demokrat senatör, kasım ayında Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC) başkanına yazdıkları mektupta, "Yapay zeka ve kripto para madenciliğinin, büyük ve enerji yoğun veri merkezleri tarafından yönlendirilen artan bir enerji talebi yarattığını" belirterek tüketicileri korumak için "acil önlem" alınmasını istedi.

Kanada'da ise British Columbia, ekim ayında yeni kripto mining operasyonlarının enerji şebekesine bağlanmasını durdurmayı planladığını açıkladı.

