Paraguay Cumhurbaşkanının X hesabı ele geçirildi: Sahte Bitcoin duyurusu yapıldı - Son Dakika
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Paraguay Cumhurbaşkanının X hesabı ele geçirildi: Sahte Bitcoin duyurusu yapıldı

Paraguay Cumhurbaşkanının X hesabı ele geçirildi: Sahte Bitcoin duyurusu yapıldı
10.06.2025 11:07
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Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Peña'nın X hesabı hackerlar tarafından ele geçirilerek sahte Bitcoin yasal para birimi duyurusu yapıldı.

Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Peña'nın resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı, ülkenin Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul ettiğini iddia eden ve dolandırıcılık amacı taşıyan bir gönderi yayınlamak üzere ele geçirildi. İngilizce olarak yapılan ve kısa süre sonra silinen paylaşım, kripto para dünyasında hızla şüpheyle karşılandı.

Paraguay Cumhurbaşkanının Hesabından Bitcoin Dolandırıcılığı

Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Peña'nın sosyal medya hesabı, pazartesi günü hackerlar tarafından ele geçirilerek ülkenin Bitcoin'i yasal para birimi ilan ettiğine dair sahte bir duyuru yayınlandı. Şüpheli paylaşımın ardından Reuters, cumhurbaşkanının hesabında düzensiz faaliyetler tespit edildiğini bildirdi.

Sahte mesajda Paraguay'ın Bitcoin'i resmi para birimi olarak benimseyerek El Salvador'dan sonra ikinci Latin Amerika ülkesi olduğu iddia edildi. Ayrıca kripto para kullanan vatandaşlar için 5 milyon dolarlık BTC rezervi ve tahvil programından bahsedildi. Ancak bu duyuru kripto endüstrisi uzmanları tarafından hemen şüpheyle karşılandı.

Peña'nın paylaştığı mesajdaki Bitcoin adresi incelendiğinde, sadece 4 dolar değerinde Bitcoin içerdiği ve nadiren kullanıldığı ortaya çıktı. Dikkat çeken diğer bir detay ise cumhurbaşkanının genellikle İspanyolca paylaşım yapmasına rağmen bu mesajın İngilizce yazılmış olmasıydı.

Çeşitli haber kaynakları ise bu sahte duyuruyu doğrulayan bir manşet atarak durumu daha da karmaşık hale getirdi. Haber ajansının bu açık dolandırıcılığı meşrulaştırması kripto toplumunda tepkilere neden oldu.

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi nadir görülen bir durum değil. 2020 yılında hackerlar Elon Musk, Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates ve Kanye West gibi isimlerin yanı sıra Apple ve Uber gibi şirketlerin hesaplarını da ele geçirerek on binlerce dolar değerinde kripto para çalmıştı.

Paraguay son dönemde Bitcoin madencileri için gelişmekte olan bir merkez haline geliyor. Ülkedeki politikacılar, El Salvador ile ilişkileri güçlendirerek yeni gelişen kripto para sektörünü destekleyecek yasalar hazırlıyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Paraguay Cumhurbaşkanının X hesabı ele geçirildi: Sahte Bitcoin duyurusu yapıldı - Son Dakika

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