Path ve Gemini kripto alanında ortaklık kurdu

Kripto Para

Kripto para dünyasında yeni bir dönem başlıyor. Path Digital Advisors, Gemini ile iş birliği yaparak otomatikleştirilmiş kripto portföy yönetimi uygulamasını piyasaya sürdü. Bu yenilikçi platform, yatırımcılara kişiselleştirilmiş stratejiler ve güvenli saklama hizmetleri sunarken, kripto varlıklarının yönetiminde devrim niteliğinde bir adım atıyor.

Path ve Gemini Güçlerini Birleştirdi

Kripto para piyasasında yatırımcıların güvenini kazanmak için yenilikçi bir adım atıldı. Path Digital Advisors, otomatik kripto portföy yönetimi konusunda çığır açan bir uygulama geliştirdi. Firma, bu atılımıyla dikkat çekerken güvenilir saklama hizmeti için ünlü kripto borsası Gemini ile iş birliği yaptı.

Path'in sunduğu yeni platform, kullanıcılara kripto varlıklarını akıllıca yönetme imkânı tanıyor. Robo-danışmanlık sistemi ve özelleştirilebilir yatırım stratejileri, müşterilerin finansal hedeflerine ve risk iştahlarına göre şekillendirilebiliyor.

Şirketin kurucu CEO'su Joel Birch, "Kayıtlı Yatırım Danışmanı kimliğimizle, piyasadaki kripto varlıklarının çoğunun yeterli güvenlik önlemleri olmadan tutulduğunu fark ettik. Bu uygulamayla yatırımcıların varlıklarını korumayı ve doğru yönlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu. Birch, firmanın şu ana kadar 35 milyon dolar yatırım aldığını da sözlerine ekledi.

Gemini cephesinden açıklama yapan Kurumsal Müdür Paget Stanco ise, "Path'in kripto yatırımlarını yaygınlaştırma vizyonunu destekliyoruz. Managed Portfolios projemiz, bu amaç doğrultusunda güvenli bir alım-satım ve saklama ortamı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Path'in SEC tarafından tescili Haziran 2021'de gerçekleşti. Gemini'nin sadece Path için değil, VanEck'in spot Bitcoin ETF'si için de saklama hizmeti verdiği biliniyor. Son piyasa verilerine göre Gemini, geçtiğimiz Temmuz ayında 2,4 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.