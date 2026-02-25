Payoneer, ulusal banka lisansı ve kendi stablecoinini çıkarmaya hazırlanıyor

Payoneer, yaptığı açıklamada PAYO Digital Bank, N.A. adlı bir ulusal güven bankası kurmak amacıyla OCC'ye resmi başvurusunu ilettiğini duyurdu. Önerilen banka lisansı, şirketin stablecoin alıp göndermesine, dolara endeksli PAYO-USD tokenini ihraç etmesine ve dijital varlık saklama hizmetleri sunmasına olanak tanıyacak.

Payoneer CEO'su John Caplan, konuya ilişkin açıklamasında şirketin sınır ötesi ödemelerde öncü konumda olduğunu belirterek stablecoin'lerin küresel ticaretin geleceğinde önemli bir rol oynayacağına inandıklarını ifade etti.

OCC'YE BAŞVURAN ŞİRKETLER ARTIYOR

Payoneer, geçen yaz kabul edilen GENIUS Yasası'nın ardından ulusal güven bankası lisansı almak isteyen şirketlerin giderek kalabalıklaşan listesine katıldı. Stablecoin ihracına yönelik federal düzeyde kurallar belirleyen bu yasa, şirketlerin farklı eyalet düzenleyicileri yerine tek bir federal denetime tabi olmasına ve müşteri varlıklarını saklamasına imkan tanıyor.

Daha esnek bir yaklaşım benimseyen OCC, son dönemde birçok kripto odaklı şirkete koşullu onay verdi. Bunlar arasında en son Crypto.com ve Stripe'ın yan kuruluşu Bridge yer aldı. OCC aralık ayında ise Ripple, Circle, BitGo, Fidelity Digital Assets ve Paxos'a toplu olarak koşullu onay vermişti.

STABLECOIN DÜZENLEMESİ HIZLANIYOR

GENIUS Yasası sektördeki ivmeyi de şekillendiriyor. Düzenleyiciler şu anda yasanın bazı bölümlerini kural koyma süreciyle hayata geçirmek için çalışıyor. Payoneer, yeni yasanın dijital varlıklara genişleme kapasitesini güçlendirdiğini belirtti.

Şirket açıklamasında, onay alınması halinde PAYO Digital Bank'ın bu yeni çerçeveden yararlanarak stablecoin inovasyonunu dünya genelindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin günlük operasyonlarına, federal denetim altındaki bir güven bankası aracılığıyla taşıyacağını vurguladı.