Payoneer, ulusal banka lisansı ve kendi stablecoinini çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Payoneer, ulusal banka lisansı ve kendi stablecoinini çıkarmaya hazırlanıyor

Payoneer, ulusal banka lisansı ve kendi stablecoinini çıkarmaya hazırlanıyor
25.02.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finansal teknoloji şirketi Payoneer, ABD Para Birimi Denetleme Ofisi'ne (OCC) ulusal güven bankası kurmak için başvuruda bulundu. Şirket, onay alması durumunda dolara endeksli kendi stablecoinini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Payoneer, yaptığı açıklamada PAYO Digital Bank, N.A. adlı bir ulusal güven bankası kurmak amacıyla OCC'ye resmi başvurusunu ilettiğini duyurdu. Önerilen banka lisansı, şirketin stablecoin alıp göndermesine, dolara endeksli PAYO-USD tokenini ihraç etmesine ve dijital varlık saklama hizmetleri sunmasına olanak tanıyacak.

Payoneer CEO'su John Caplan, konuya ilişkin açıklamasında şirketin sınır ötesi ödemelerde öncü konumda olduğunu belirterek stablecoin'lerin küresel ticaretin geleceğinde önemli bir rol oynayacağına inandıklarını ifade etti.

OCC'YE BAŞVURAN ŞİRKETLER ARTIYOR

Payoneer, geçen yaz kabul edilen GENIUS Yasası'nın ardından ulusal güven bankası lisansı almak isteyen şirketlerin giderek kalabalıklaşan listesine katıldı. Stablecoin ihracına yönelik federal düzeyde kurallar belirleyen bu yasa, şirketlerin farklı eyalet düzenleyicileri yerine tek bir federal denetime tabi olmasına ve müşteri varlıklarını saklamasına imkan tanıyor.

Daha esnek bir yaklaşım benimseyen OCC, son dönemde birçok kripto odaklı şirkete koşullu onay verdi. Bunlar arasında en son Crypto.com ve Stripe'ın yan kuruluşu Bridge yer aldı. OCC aralık ayında ise Ripple, Circle, BitGo, Fidelity Digital Assets ve Paxos'a toplu olarak koşullu onay vermişti.

STABLECOIN DÜZENLEMESİ HIZLANIYOR

GENIUS Yasası sektördeki ivmeyi de şekillendiriyor. Düzenleyiciler şu anda yasanın bazı bölümlerini kural koyma süreciyle hayata geçirmek için çalışıyor. Payoneer, yeni yasanın dijital varlıklara genişleme kapasitesini güçlendirdiğini belirtti.

Şirket açıklamasında, onay alınması halinde PAYO Digital Bank'ın bu yeni çerçeveden yararlanarak stablecoin inovasyonunu dünya genelindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin günlük operasyonlarına, federal denetim altındaki bir güven bankası aracılığıyla taşıyacağını vurguladı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Payoneer, ulusal banka lisansı ve kendi stablecoinini çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu

16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 17:04:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Payoneer, ulusal banka lisansı ve kendi stablecoinini çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.