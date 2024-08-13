PayPal'ın PYUSD'si Solana'da rekor kırdı - Son Dakika
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Kripto Para

PayPal'ın PYUSD'si Solana'da rekor kırdı

PayPal\'ın PYUSD\'si Solana\'da rekor kırdı

PayPal'ın stablecoini PYUSD, kısa süre içinde Solana Blockchain ağında büyük bir başarıya imza attı ve Ethereum Blockchain ağındaki toplam arzını geride bıraktı. 377 milyon dolarlık bir hacme ulaşarak pazarın yeni gözdesi haline gelen PYUSD, PayPal'ın kripto piyasalarındaki etkinliğini artırıyor. Bu ilerleme, PayPal'ı stablecoin pazarında önemli bir oyuncu yapmayı sürdürüyor.

13.08.2024 15:52
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PayPal'ın ABD Doları destekli stablecoini PYUSD, kripto para dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Solana Blockchain ağında hızlı bir yükseliş gösteren PYUSD, bu ağdaki arzıyla Ethereum üzerindeki arzı geride bıraktı. Bu gelişme, PayPal'ın kripto ekosistemindeki konumunu güçlendirirken, stablecoin piyasasında da dördüncü büyük oyuncu olma yolunda ilerliyor.

PYUSD Arzında Yeni Rekor Solana'da

Finansal teknoloji devi PayPal'ın kripto para dünyasındaki atılımları, son dönemde dikkat çekici bir ivme kazandı. Şirketin ABD Doları destekli stablecoini olan PYUSD, Solana Blockchain ağında gösterdiği olağanüstü performansla sektörde adından söz ettiriyor.

Mayıs 2024'te Solana Blockchain ağına adım atan PYUSD, kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. Solana Blockchain ağı üzerindeki PYUSD arzı, inanılmaz bir hızla 377 milyon dolara ulaşarak, Ethereum Blockchain ağındaki 356 milyon dolarlık arzı geride bıraktı. Bu gelişme, PayPal'ın kripto ekosistemindeki stratejik konumunu güçlendirdiğinin açık bir göstergesi.

PayPal'ın stablecoin serüveni, 2023 Ağustos'unda Paxos ile yaptığı iş birliği sonucu Ethereum Blockchain ağında başlamıştı. O dönemden bu yana PYUSD, istikrarlı bir büyüme grafiği çizerek, 2023 yılı sonunda 230 milyon dolarlık bir arz hacmine ulaşmıştı.

Güncel verilere göre PayPal'ın toplam stablecoin arzı 733 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu rakam, şirketi Tether, Circle ve First Digital'in ardından dördüncü en büyük merkezi stablecoin sağlayıcısı konumuna taşıdı. Bununla birlikte sektör liderleri USDT ve USDC'nin sırasıyla 120 milyar dolar ve 36 milyar dolarlık piyasa değerleriyle aradaki fark hala dikkat çekici boyutta.

PYUSD'nin Solana ağındaki başarısının arkasında, ekosistem içindeki stratejik ortaklıklar yatıyor. Jupiter ve Orca gibi önde gelen merkeziyetsiz borsalar, PYUSD'yi USDC ve USDT ile aynı havuzlarda listeleyerek, tokenın kullanım alanını ve likiditesini önemli ölçüde artırdı.

PayPal'ın bu hamleleri, şirketin kripto para piyasasındaki varlığını sağlamlaştırırken, geleneksel finans ile Blockchain teknolojisi arasında köprü kurma vizyonunu da gözler önüne seriyor. Önümüzdeki dönemde PYUSD'nin diğer Blockchain ağlarında da yaygınlaşması ve PayPal'ın kripto ekosistemindeki rolünün daha da güçlenmesi bekleniyor.

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Son Dakika Kripto Para PayPal'ın PYUSD'si Solana'da rekor kırdı - Son Dakika

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