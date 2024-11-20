PayPal sınır ötesi ödemelerinde yeni dönem başlatıyor - Son Dakika
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Kripto Para

PayPal sınır ötesi ödemelerinde yeni dönem başlatıyor

PayPal sınır ötesi ödemelerinde yeni dönem başlatıyor

PayPal, Xoom ortaklık ile Asya ve Afrika'da PYUSD kullanarak sınır ötesi ödemeler yapma olanağını sunuyor. Bu yeni adım, dijital ödemeler alanında önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor ve global pazarlardaki erişimi artırıyor.

20.11.2024 11:37
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PayPal, kendi stablecoini olan PYUSD'yi kullanarak sınır ötesi ödemeleri hızlandırmak ve kolaylaştırmak için Xoom ile güçlerini birleştirdi. Ortaklık, Asya ve Afrika pazarlarında dijital ödeme erişimini genişletmeyi hedefliyor. Bu stratejik adım, PayPal'ın küresel ödeme ağını daha da güçlendirerek dijital para birimi kullanımını yaygınlaştırma yolunda önemli bir hamle olarak görülüyor.

PayPal ve Xoom'dan Dev Ortaklık

PayPal, kendi stablecoini olan PYUSD'nin uluslararası kullanımını artırmak için Xoom ile güçlerini birleştirdiğini açıkladı. Kısa bir süre önce duyurulan iş birliği kapsamında, özellikle Asya ve Afrika pazarlarında PYUSD kullanımının yaygınlaştırılması ve banka çalışma saatleri dışında da işlem yapılabilmesi hedefleniyor.

Ödemelerin PYUSD üzerinden gerçekleştirilmesi için Xoom, Cebuana Lhuillier ve Yellow Card ile anlaşma sağladı. Yellow Card'ın üst düzey yöneticisi Chris Maurice, dijital para birimlerinin ödeme sektöründe yarattığı dönüşüme dikkat çekerek, bu iş birliğinin para transferlerini daha verimli hale getireceğini vurguladı.

Ethereum Blockchain ağında ERC-20 standardında çalışan PYUSD, 2023 yılında piyasaya sunuldu. ABD'nin lisanslı kripto saklama kuruluşu Paxos Trust Company tarafından yönetilen PYUSD, her bir birimi için 1 ABD doları karşılığında destekleniyor. PayPal'ın ödeme sistemlerinde kabul gören tek sabit kripto para olan PYUSD, geliştiriciler, dijital cüzdanlar ve Web3 uygulamalarıyla uyumlu çalışıyor.

PayPal, PYUSD'nin kullanım alanını genişletmek için çeşitli adımlar atıyor. Anchorage Digital ile yaptığı iş birliğiyle müşterilerine ödül programları sunan şirket, Mayıs ayında Solana Blockchain ağı üzerinde Crypto.com, Phantom ve Paxos ortaklığıyla PYUSD'yi kullanıma açtı. Şirket ayrıca MoonPay üzerinden kripto para alımını mümkün kılan bir anlaşmaya imza attı ve Temmuz ayında kripto tahmin platformu Polymarket ile iş birliği gerçekleştirdi.

Kurumsal saklama hizmetleri de sunan PayPal, platformunda stablecoin bulunduran kullanıcılarını teşvik ediyor. Örneğin ödeme şirketi PayPal, USDC sahiplerine yıllık yüzde 5,2 oranında getiri sağlıyor. PayPal yeni hamleleriyle kendi stablecoinini öne çıkarma çalışmalarına devam ediyor olsa da PYUSD'nin piyasa değeri, USDt ve USDC gibi önde gelen sabit kripto paraların oldukça altında seyrediyor.

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Son Dakika Kripto Para PayPal sınır ötesi ödemelerinde yeni dönem başlatıyor - Son Dakika

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