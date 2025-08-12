PayPal USD ihraççısı Paxos ulusal lisans peşinde - Son Dakika
PayPal USD ihraççısı Paxos ulusal lisans peşinde

12.08.2025 11:07
Stablecoin devi Paxos, ulusal güven lisansı için OCC'ye başvurarak kripto sektöründe federal düzenleme arayışına katılan üçüncü büyük firma oldu. PayPal USD ve Pax Dollar ihraççısı şirket, mevcut New York lisansını federal düzeye taşımayı hedefliyor. Bu hamle, Trump yönetimindeki kripto dostu yaklaşım ve GENIUS Yasası sonrası artan güven ortamında gerçekleşti.

Stablecoin dünyasının önde gelen oyuncularından Paxos, önemli bir karar alarak ulusal düzeyde faaliyet gösterme iznini elde etmek için başvuru yaptı. Bu gelişme, kripto para sektöründe federal düzenleme altında çalışmak isteyen firmaların sayısının artmasıyla birlikte önem kazanıyor.

ABD Kripto Para Düzenlemesinde Üçüncü Dev Başvuru

Paxos CEO'su Charles Cascarilla, başvuru sürecini duyurarak "En güvenli ve güvenilir altyapıyı sunmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu. Cascarilla, Blockchain teknolojisinin finansal özgürlük için dönüştürücü gücüne olan inançlarından bahsetti.

Firmalar arasında federal düzenleme arayışı son aylarda hızlandı. Ripple ve Circle'ın ardından Paxos da Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) kapısını çaldı. Bu eğilim, Trump yönetiminin kripto para konusundaki dostane yaklaşımının bir sonucu olarak yorumlanıyor.

Başkan Donald Trump'ın GENIUS Yasasını imzalaması, stablecoinler için düzenleyici çerçeve oluşturdu. Bu gelişme, Paxos'un başvuru zamanlamasını etkilediği belirtiliyor.

Geçen hafta Paxos, New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) ile anlaşmaya vardı. Düzenleyici kurum, firmanın Binance ortaklığında BUSD stablecoin ile ilgili yeterli inceleme yapmadığını ve kara para aklamayla mücadele programında eksiklikler olduğunu belirlemişti. Paxos yetkilileri, bu sorunların yıllar önce çözüldüğünü belirtti.

Ulusal lisans almayı hedefleyen Paxos, daha geniş operasyonel özgürlüğü ve güvenilirlik kazanacak. Bu hamle, şirketin küresel pazardaki konumunu güçlendirmesine yardımcı olacak.

