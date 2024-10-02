PayPal ve MoonPay iş birliği PYUSD kullanımını yaygınlaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

PayPal ve MoonPay iş birliği PYUSD kullanımını yaygınlaştırıyor

PayPal ve MoonPay iş birliği PYUSD kullanımını yaygınlaştırıyor

Ödeme devi PayPal'in stablecoini PYUSD, MoonPay platformunda Kanada hariç tüm desteklenen ülkelerde satın alınabilir hale geldi. Bu hamle, PYUSD'nin küresel ödeme sistemlerindeki rolünü güçlendirirken kripto para dünyasında yeni bir dönemi işaret ediyor.

02.10.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finans devlerinin kripto para dünyasına entegrasyonu hız kazanıyor. PayPal'ın Paxos Trust Company ile iş birliği sonucu ortaya çıkan PYUSD, MoonPay üzerinden global bir erişime kavuştu. Bu gelişme, geleneksel finans ile kripto ekosistemi arasındaki köprülerin güçlendiğini gösteriyor.

Fintech Devlerinin Stablecoin Yarışı Kızışıyor

MoonPay, PayPal'ın dolar sabitli stablecoini PYUSD'yi platformuna ekleyerek kripto ödemeler alanında çığır açıyor. Kanada dışındaki tüm desteklenen ülkelerde erişilebilir olan PYUSD, dijital varlıkların ana akım finansa entegrasyonunu hızlandırıyor. Bu hamle, iki şirketin Mayıs 2024'te duyurduğu stratejik iş birliğinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

PYUSD, dolara çevrilebilir ve ödemelere odaklı bir stablecoin olarak öne çıkıyor. Raporlanana göre yüzde 100 ABD doları mevduatları, kısa vadeli ABD Hazine bonoları ve benzer nakit eşdeğerleriyle desteklenen PYUSD, güvenilir bir dijital varlık olarak konumlandırılıyor. Bu özelliği, PYUSD'yi günlük finansal işlemler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

PayPal hamlesi, büyük finansal hizmet şirketlerinin kripto para sektörüne olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Fintech devleri Robinhood ve Revolut'un da benzer adımlar atmakla ilgilendiği söyleniyor. Bu gelişmeler, stablecoinlerin gelecekte oynayacağı rolün önemini vurguluyor.

PYUSD'nin MoonPay'de listelenmesi, kripto para dünyası ile geleneksel finans arasındaki sınırların bulanıklaştığını gösteriyor. Bu entegrasyon, stablecoinlerin günlük finansal işlemlerde sahip olduğu potansiyeli ortaya koymaktadır. Kripto paraların yalnızca bir yatırım aracı olmakla kalmayıp pratik bir ödeme yöntemi olarak da kullanılabileceklerini göstermektedir.

PayPal, geçen ayın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurumsal müşterilerine kripto para birimlerini satın alma, satma, tutma ve transfer etme imkanı sağlama planlarını duyurdu. Bu gelişme, şirketin kripto para alanındaki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para PayPal ve MoonPay iş birliği PYUSD kullanımını yaygınlaştırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:29:32. #1.13#
SON DAKİKA: PayPal ve MoonPay iş birliği PYUSD kullanımını yaygınlaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement