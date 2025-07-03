Peter Thiel kripto odaklı yeni yatırımıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Peter Thiel kripto odaklı yeni yatırımıyla dikkat çekiyor

Peter Thiel kripto odaklı yeni yatırımıyla dikkat çekiyor
03.07.2025 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peter Thiel, Palmer Luckey ve Joe Lonsdale, Silicon Valley Bank iflası sonrası kripto para ve teknoloji girişimlerine odaklanacak Erebor isimli yeni bir banka kuruyor.

Silicon Valley Bank çöküşüyle sarsılan teknoloji ve kripto para ekosistemi, Peter Thiel liderliğindeki milyarderler grubunun kurmayı planladığı yeni banka ile hareketlendi. "Erebor" adını taşıyacağı belirtilen banka, özellikle kripto şirketlerinin finansman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Kripto Para Merkezli Girişimlerin Sayısı Artıyor

Teknoloji ve kripto para ekosisteminde yeni bir finansal kurum doğuyor. PayPal'ın kurucularından Peter Thiel liderliğindeki yatırımcı grubu, dijital varlık şirketleri ve teknoloji girişimlerine özel bankacılık hizmetleri sunacak bir finans kurumu kurmak için kolları sıvadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılık lisansı almak üzere başvuru yapan bu girişim, sektörde yankı uyandırdı.

Erebor ismiyle hizmet verecek finansal kurum, Mart 2023'te çöken Silicon Valley Bank'ın bıraktığı boşluğu doldurmayı hedefliyor. Teknoloji şirketleri ve kripto para projelerine finansman sağlama konusunda uzmanlaşacak banka, özellikle geleneksel finans kurumlarının mesafeli durduğu alanlarda faaliyet gösterecek.

Girişimin arkasında Silikon Vadisi'nin etkili isimleri bulunuyor. Thiel'in girişim sermayesi şirketi Founders Fund'ın yanı sıra savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Anduril'in kurucu ortağı Palmer Luckey ve 8VC'nin kurucusu Joe Lonsdale da yatırımcılar arasında yer alıyor. Bu güçlü konsorsiyum, yeni bankanın sektördeki konumunu sağlamlaştırmasında önemli rol oynayacak.

Bitcoin ve dijital varlıkların güçlü bir savunucusu olan Thiel, kripto para ekosistemindeki varlığını daha da genişletiyor. Yakın zamanda halka arz hazırlıkları yaptığı belirtilen Bullish kripto para borsasına da destek veren iş insanı, Erebor projesiyle sektördeki etkinliğini artırıyor.

Yeni banka, özellikle katı düzenlemeler nedeniyle geleneksel bankalardan finansman bulmakta zorlanan erken aşama teknoloji girişimleri için kritik bir rol üstlenecek. Risk sermayesi yatırımları ve kripto para projeleri gibi yüksek riskli kabul edilen alanlarda kredi ve finansal hizmetler sunarak, inovasyon ekosisteminin büyümesine katkı sağlamayı planlıyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Peter Thiel kripto odaklı yeni yatırımıyla dikkat çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı
Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu Özgür Özel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
Saraçhane’de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
İntihar süsü vererek kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu İntihar süsü vererek kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu
Diyarbakır Barosu’ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2028 mesajı Salon bir anda ayağa kalktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı

11:39
Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar büyüdü Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
11:07
Akaryakıta ÖTV ayarı Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
17:09
Erzurum’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
16:44
60 yaşındaki adamı ’’2 saattir bir balık tutamadın’’ diyerek dövdü, denize attı
60 yaşındaki adamı ''2 saattir bir balık tutamadın'' diyerek dövdü, denize attı
16:41
Fenerbahçe Beko’nun eski başantrenörü Anadolu Efes’in başına geçti
Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti
16:39
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
16:35
Emre Altuğ’la aşk yaşadığı iddia edilmişti Didem Delen’in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
16:31
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
16:28
Viktor Gyökeres’in yeni adresi belli oluyor Transferin bitmesi an meselesi
Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi
16:06
Ali Koç’un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
15:58
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 12:41:23. #7.12#
SON DAKİKA: Peter Thiel kripto odaklı yeni yatırımıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.