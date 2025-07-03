Peter Thiel kripto odaklı yeni yatırımıyla dikkat çekiyor

Silicon Valley Bank çöküşüyle sarsılan teknoloji ve kripto para ekosistemi, Peter Thiel liderliğindeki milyarderler grubunun kurmayı planladığı yeni banka ile hareketlendi. "Erebor" adını taşıyacağı belirtilen banka, özellikle kripto şirketlerinin finansman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Kripto Para Merkezli Girişimlerin Sayısı Artıyor

Teknoloji ve kripto para ekosisteminde yeni bir finansal kurum doğuyor. PayPal'ın kurucularından Peter Thiel liderliğindeki yatırımcı grubu, dijital varlık şirketleri ve teknoloji girişimlerine özel bankacılık hizmetleri sunacak bir finans kurumu kurmak için kolları sıvadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılık lisansı almak üzere başvuru yapan bu girişim, sektörde yankı uyandırdı.

Erebor ismiyle hizmet verecek finansal kurum, Mart 2023'te çöken Silicon Valley Bank'ın bıraktığı boşluğu doldurmayı hedefliyor. Teknoloji şirketleri ve kripto para projelerine finansman sağlama konusunda uzmanlaşacak banka, özellikle geleneksel finans kurumlarının mesafeli durduğu alanlarda faaliyet gösterecek.

Girişimin arkasında Silikon Vadisi'nin etkili isimleri bulunuyor. Thiel'in girişim sermayesi şirketi Founders Fund'ın yanı sıra savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Anduril'in kurucu ortağı Palmer Luckey ve 8VC'nin kurucusu Joe Lonsdale da yatırımcılar arasında yer alıyor. Bu güçlü konsorsiyum, yeni bankanın sektördeki konumunu sağlamlaştırmasında önemli rol oynayacak.

Bitcoin ve dijital varlıkların güçlü bir savunucusu olan Thiel, kripto para ekosistemindeki varlığını daha da genişletiyor. Yakın zamanda halka arz hazırlıkları yaptığı belirtilen Bullish kripto para borsasına da destek veren iş insanı, Erebor projesiyle sektördeki etkinliğini artırıyor.

Yeni banka, özellikle katı düzenlemeler nedeniyle geleneksel bankalardan finansman bulmakta zorlanan erken aşama teknoloji girişimleri için kritik bir rol üstlenecek. Risk sermayesi yatırımları ve kripto para projeleri gibi yüksek riskli kabul edilen alanlarda kredi ve finansal hizmetler sunarak, inovasyon ekosisteminin büyümesine katkı sağlamayı planlıyor.