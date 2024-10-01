Pike Finance token lansmanı yatırımcıları şok etti

Kripto Para

Kripto para dünyasında yeni bir skandal patlak verdi. Pike Finance'ın Pazartesi günü gerçekleşen token üretim etkinliği, beklenmedik bir şekilde düşük likidite ile başladı. Bu durum, projenin güvenilirliğini sorgulatan bir dizi olayı tetiklerken, kripto para piyasalarındaki risk ve regülasyon ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi.

Düşük Likidite Stratejisi Sektörde Tartışma Yarattı

Pike Finance, Mart 2024'te gerçekleştirdiği token ön satışında 6,5 milyon dolara yakın bir meblağ topladı. Katılımcılar, tokenları 0,0280 ile 0,0374 dolar arasında değişen fiyatlardan satın aldı. Ancak Pazartesi günü gerçekleşen token üretim etkinliğinde Base üzerindeki Aerodrome merkeziyetsiz borsasına sadece 10.000 dolarlık başlangıç likiditesi sağlandı.

Lansmandaki sınırlı likidite, tokenın fiyatını hızla yaklaşık 0,0035 dolara düşürdü. DEXScreener verilerine göre bu, yaklaşık yüzde 90'lık bir düşüşe denk geliyor. Birçok yatırımcı, proje bu kadar çok para toplamışken tokenın nasıl bu kadar küçük bir başlangıç likiditesi tahsisi ile piyasaya sürülebildiğine kızgınlığını dile getirdi.

Fiyat düşüşü sırasında, erken yatırımcılar projeye karşı şikayetlerini yükseltti. Bazıları hatta Blockchain dedektifi olarak bilinen ZachXBT'den durumu araştırmasını istedi. X platformunda Picolas Cage adıyla yazan bir kullanıcı "@PikeFinance ön satışına 1500 dolar yatırdım. Şu anda 61 dolar değerinde. Havuz 10 bin dolar ile başlatıldı ve ilk 30 dakika içinde anında düştü." diye yazdı.

Token üretim etkinliğinin hemen ardından Pike Finance X'te bir dizi paylaşım yaparak etkinliğin gerçekleştiğini ve tokenın Base Blockchain ağına dağıtıldığını detaylandırdı. Pike ekibi ayrıca "Pike token lansmanı için yeni bir yol haritası uyguladıklarını" duyurdu.

X'teki başka bir gönderide, Pike Finance kurucularından biri olduğu görülen Terryljm'nin ön satış katılımcıları için bir Discord kanalında yatırımcıları sakinleştirmeye çalıştığını gösteren bir ekran görüntüsü yer aldı. Terryljm burada, ekibin açık piyasadan Pike tokenleri satın almayı ve "restitüsyon arzından kalan dolaşımdaki teminatı" likiditesini artırmak için kullanmayı planladığını söyledi. Terryljm bunun aylar boyunca gerçekleştirilecek "aşamalı bir çaba" olacağını ifade etti.

Pike Finance'ın arkasındaki ekip olan Nuts Finance, ACoconut, Tapio Finance ve Taiga Protocol dahil olmak üzere birkaç başka kripto projesi geliştirdi. ACoconut 2021'de piyasaya sürüldü ve benzer bir dramatik düşüş yaşadı. Fiyat hiçbir zaman toparlanamadı ve projenin web sitesi şu anda kapatıldı.

Token lansmanı, Pike Finance'ın kuruluşundan bu yana karşılaştığı son krizdir. Ön satışın ardından, proje akıllı sözleşmelerindeki güvenlik açıklarını hedef alan iki hack saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar bir olayda 300.000 dolar ve bir diğerinde yaklaşık 1,6 milyon dolar ele geçirdi ve güvenlik firması Halborn'a göre toplam kayıp yaklaşık 1,9 milyon dolar oldu.

Yatırımcılar, projelerin finansal yönetimi ve güvenliği konusunda daha fazla şeffaflık ve sorumluluk talep ediyor. Kripto para dünyasındaki bu tür olaylar, düzenleyici kurumların dikkatini çekmeye devam ederken, sektörün geleceği için daha sıkı yasal düzenlemelerin gelebileceği tartışılıyor.