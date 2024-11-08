Piyasa uzmanları Bitcoin fiyatı için iddialı tahminde bulundu - Son Dakika
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Kripto Para

Piyasa uzmanları Bitcoin fiyatı için iddialı tahminde bulundu

Piyasa uzmanları Bitcoin fiyatı için iddialı tahminde bulundu

Bitcoin (BTC) fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Galaxy Research araştırma başkanı Alex Thorn, temel göstergelerde aşırı ısınma sinyali görmediğini vurguladı. ABD başkanlık seçimleri ve Fed'in faiz indirimi sonrası lider kripto para birimi Bitcoin 75.776 dolara tırmandı.

08.11.2024 17:56
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Kripto para piyasası güçlü bir performans sergiliyor. Nansen analisti Aurelie Barthere, yüksek işlem hacmiyle gelen rekor seviyenin ve Trump'ın seçim zaferi sonrası artan risk iştahının olumlu göstergeler olduğunu belirtti.

Trump Zaferi ve Fed Kararı Bitcoin Fiyatını Yükseltti

Bitcoin'in gelecekteki açık faiz oranları yıllık zirvelere doğru hafif bir artış gösterdi. Buna rağmen fonlama oranlarında önemli bir değişiklik görülmedi.

Binance'de Bitcoin fonlama oranı yüzde 0,0100 seviyesinde seyrediyor. Bu durum, yatırımcıların Bitcoin fiyatı konusunda iyimser olduğunu ve pozisyonlarını korumak için ödeme yapmaya istekli olduklarını gösteriyor.

Galaxy araştırma ekibi, önümüzdeki 12-18 aylık süreçte Bitcoin'in mevcut rekor seviyelerinin üzerinde işlem görebileceğini öngörüyor. Teknik analistler, Bitcoin için 78.000 ile 85.000 dolar aralığında bir hedef belirliyor.

Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi kararı, geleneksel yatırım araçlarının cazibesini azaltırken kripto para birimlerine olan ilgiyi artırdı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Piyasa uzmanları Bitcoin fiyatı için iddialı tahminde bulundu - Son Dakika

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