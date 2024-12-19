Piyasalar çakıldı: Kripto para piyasalarında tasfiyeler milyar doları geçti

Kripto Para

ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası Fed Başkanı Powell'ın Bitcoin hakkındaki net tavrı kripto piyasalarında deprem etkisi yarattı. Milyar doları geçen tasfiyeler, Ethereum ve Bitcoin gibi kritik varlıkları hızla geriletti. Sadece kripto piyasalarında değil ABD borsalarında da sert düşüşler gözlendi.

Fed Başkanı Powell'ın Açıklamaları Kripto Para Piyasalarını ve Borsaları Vurdu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıkladığı 25 baz puanlık faiz indirimi kararı, piyasalarda şok etkisi yarattı. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında Bitcoin hakkındaki net duruşu, kripto para piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu. Powell, Bitcoin'in ABD'nin stratejik rezervlerine dahil edilmesi konusundaki bir soruya, "Bitcoin tutmamıza izin verilmiyor" yanıtını verirken, bu konuda herhangi bir yasal düzenleme arayışında olmadıklarını kesin bir dille belirtti.

Bu açıklamaların ardından kripto para piyasalarında yaşanan sarsıntı, dev boyutlarda likidasyon işlemlerine yol açtı. Coinglass verilerine göre son 24 saatte toplam 1,05 milyar dolarlık likidasyon gerçekleşti. Bu rakamın 906,65 milyon dolarlık kısmı uzun pozisyonlardan, 141,04 milyon dolarlık bölümü ise kısa pozisyonlardan oluştu. Binance platformu, 441,18 milyon dolarlık likidasyon hacmiyle dikkat çekerken, bu miktarın 376,66 milyon doları uzun, 64,51 milyon doları kısa pozisyonlardan kaynaklandı.

Piyasadaki çalkantıdan en çok etkilenen kripto para birimi Ethereum (ETH) oldu. ETH'de 61,99 milyon dolarlık tasfiye yaşanırken, bunu 32,22 milyon dolarla Bitcoin ve 13,38 milyon dolarla Dogecoin takip etti. En büyük tekil tasfiye işlemi ise Bitmex'teki ETH/USD paritesinde 11,13 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Piyasalardaki türbülans son saatlerde daha da şiddetlendi. Son bir saatlik dilimde 200 milyon doları aşan ek likidasyon gerçekleşirken, önde gelen kripto paraların değerlerinde keskin düşüşler gözlendi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,90 değer kaybederek 97.241,44 dolara gerilerken, Ethereum yüzde 5,33'lük düşüşle 3.432,28 dolar seviyesine indi. Ripple ise yüzde 3,29 değer kaybıyla 2,2297 dolardan işlem gördü.

Kripto piyasalarındaki bu sarsıntı, ABD borsalarına da yansıdı. S&P 500 endeksi yüzde 3'e yakın değer kaybederken, Russell 2000 endeksi yüzde 4'ün üzerinde geriledi. Dow Jones sanayi endeksi ise 1974'ten bu yana görülen en uzun düşüş serisini yaşayarak, art arda onuncu günü de kayıpla kapattı.

Powell'ın açıklamaları, 2025 yılı için beklenen faiz indirimlerinin sayısının azalabileceği endişesini tetikledi. Fed'in büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi ve temkinli duruşu, uzun vadeli faiz oranlarını yükseltti. Bu durum, seçim sonrasında beklenen borsa rallisini de frenledi.

Uzmanlar, Fed'in artan ihtiyatlı tutumu karşısında enflasyon endişelerinin yeniden gündeme geldiğini ve faiz indirimlerinin beklenenden daha seyrek gerçekleşebileceğini dile getirdi. Piyasa oyuncuları, yakın dönemde açıklanacak ekonomik verileri ve Fed'in mesajlarını yakından takip ederken, dalgalanmaların devam edebileceği öngörülüyor.