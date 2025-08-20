Polkadot, Wall Street için sermaye piyasaları birimi kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Polkadot, Wall Street için sermaye piyasaları birimi kurdu

Polkadot, Wall Street için sermaye piyasaları birimi kurdu
20.08.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polkadot, kurumsal sermayeyi ekosisteme çekmek için Cayman Adaları merkezli Polkadot Capital Group'u kurdu. Yeni birim, tokenizasyon, staking ve DeFi odaklı örnek kullanımlar ve iş birlikleriyle Wall Street'te köprü rolü üstlenecek.

Polkadot, geleneksel finansla Blockchain arasında köprü kurmak amacıyla "Polkadot Capital Group" adlı sermaye piyasaları birimini duyurdu. Cayman Adaları merkezli yapı, artan kurumsal talep ve ABD'de netleşen düzenleyici çerçevenin ardından hayata geçirildi. Birim, varlık yönetimi, bankacılık, borsa ve OTC alanlarında kurumlara eğitim, içgörü ve entegrasyon desteği sunacak.

Hedef Kurumsal Sermaye ve RWA Tokenizasyonu

Polkadot'un yeni birimi, varlık yönetimi, bankacılık, girişim sermayesi, borsa işlemleri ve tezgâh üstü ticaret alanlarında finans kurumlarıyla iş birliği kurmayı amaçlıyor. Ekip, staking ve gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilmesi anlamına gelen tokenizasyon üzerine yoğunlaşacak.

Polkadot Capital Group lideri David Sedacca, varlık yöneticileri, brokerler ve kurumsal yatırımcılarla ortaklık görüşmeleri yürüttüklerini açıkladı. Birim, aynı zamanda DeFi çözümlerinin pratik kullanım alanlarını tanıtmayı hedefliyor.

Kuruluşun merkez üssü Cayman Adaları olsa da ABD'de son dönemde kaydedilen düzenleyici gelişmeler bu adımı hızlandırdı. Özellikle stablecoin'lere yasal zemin kazandıran GENIUS Act ve Temsilciler Meclisi'nin kripto piyasası yapısı ile merkez bankası dijital para birimlerine (CBDC) karşı tasarıları ilerletmesi, Polkadot'un stratejisinde etkili oldu.

2020 yılında hayata geçirilen Polkadot, yaklaşık 6,1 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 24'üncü Blockchain ağı konumunda bulunuyor. Çoklu zincir (multichain) mimarisi sayesinde farklı Blockchain projeleri, parachain adı verilen bağımsız ağlarla Polkadot ekosistemine bağlanabiliyor.

Polkadot'un bu adımı, son dönemde kurumsal yatırımcıların ilgisini çeken tokenizasyon, stablecoin ödemeleri ve tahvil ihracı gibi alanlara uyum sağlama stratejisiyle örtüşüyor. Diğer Blockchain girişimlerinin de benzer yönde ilerlediği görülüyor.

Uzmanlara göre sermaye piyasalarına yönelik bu açılım, Blockchain teknolojisinin kurumsal alanda benimsenmesini hızlandırabilir.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Polkadot, Wall Street için sermaye piyasaları birimi kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:46:15. #7.13#
SON DAKİKA: Polkadot, Wall Street için sermaye piyasaları birimi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.