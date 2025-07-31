Polygon Blockchain ağında panik: Heimdall V2 çöktü - Son Dakika
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Polygon Blockchain ağında panik: Heimdall V2 çöktü

Polygon Blockchain ağında panik: Heimdall V2 çöktü
31.07.2025 11:29
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Polygon proof-of-stake zincirinin konsensüs katmanı Heimdall'da meydana gelen geçici aksaklık, Bor katmanındaki blok üretimini ve işlem süreçlerini etkilemedi. Ekip, ağın kısa sürede normal işleyişine döndüğünü ve güvenliğin sağlandığını açıkladı.

Polygon'un proof-of-stake tabanlı ana zincirinin kritik konsensüs katmanlarından biri olan Heimdall, 31 Temmuz sabahı teknik bir problem nedeniyle yaklaşık bir saat süreyle işlevsiz kaldı. Kısa sürede yapılan müdahale sonrası Bor katmanı üzerinde blok üretiminin hiç durmadığı ve ağın işlerliğinin korunmaya devam ettiği duyuruldu.

Heimdall Katmanındaki Kesinti Bor İşlemlerine Yansımadı

Polygon'un proof-of-stake ana zincirinin güvenlik ve doğrulama işlemlerinden sorumlu ana katmanı Heimdall'da 31 Temmuz 2025 tarihinde sabah saatlerinde teknik bir aksaklık yaşandı. Polygon ekibi tarafından yapılan açıklamada, ağdan ayrılan bir doğrulayıcı nedeniyle ortaya çıkan ve henüz kaynağı netleşmeyen bir konsensüs hatasının Heimdall V2 katmanını yaklaşık bir saat boyunca devre dışı bıraktığı bildirildi.

Bu süreçte blok üretimi ve transfer işlemlerinden sorumlu Bor katmanının ise kesintisiz çalışmaya devam ettiği ve ağ üzerinde kullanıcıların işlemlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı vurgulandı. Teknik ekip, Heimdall yeniden devreye alınırken birkaç sağlayıcıda kısa süreli senkronizasyon sorunlarının oluştuğunu, bu problemlerin çoğunun hızla giderildiğini belirtti.

Polygon'un Temmuz başında hayata geçirilen Heimdall V2 güncellemesiyle blokların kesinleşme süresi beş saniyeye indirildi ve ağ mimarisi CometBFT ile Cosmos-SDK v0.50 üzerine taşındı. Şirket, bu güncellemeyi Polygon ağının 2020'den bu yana gördüğü en kapsamlı teknik değişiklik olarak tanımlıyor.

Geçmişte de benzer sorunlar yaşanmış; Mart 2022'de Heimdall V1 yazılımındaki bir hata nedeniyle ağda birkaç saatlik kesinti meydana gelmişti. Polygon geliştiricileri, ağ genelinde yüksek performans ve kesintisiz hizmet sağlamak adına proaktif izleme, yedekleme ve hızlı müdahale süreçlerini uygulamaya devam ettiklerini aktarıyor.

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Son Dakika Kripto Para Polygon Blockchain ağında panik: Heimdall V2 çöktü - Son Dakika

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