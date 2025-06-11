Polygon'da deprem: Merkezi olmayan yapı terk ediliyor - Son Dakika
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Polygon'da deprem: Merkezi olmayan yapı terk ediliyor

Polygon\'da deprem: Merkezi olmayan yapı terk ediliyor
11.06.2025 13:57
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Önde gelen Blockchain ağları arasında yer alan Polygon'da önemli bir değişim yaşanıyor. Polygon'un kurucu ortağı Sandeep Nailwal, vakfın ilk CEO'su oldu. Bu hamle, proje için yeni bir stratejik dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Katman-2 çözümü Polygon, önemli bir yönetim değişikliğiyle gündemde. Projenin kurucu ortağı Sandeep Nailwal, Polygon Vakfının ilk CEO'su olarak atanarak projenin gelecekteki stratejik yönünü belirleyecek.

Polygon CEO'su Sandeep Nailwal Yeni Planlarını Açıkladı

Polygon ekosisteminde köklü değişiklikler yaşanıyor. Kurucu ortaklardan Sandeep Nailwal, Polygon Vakfı'nda CEO pozisyonuna getirilerek tüm yönetimi devraldı. Merkezi olmayan yapıdan uzaklaşıldığı şeklinde yorumlanan bu karar, katman 2 çözümleri arasında yoğunlaşan rekabet ortamında projenin yeniden yapılanma sürecine girdiğini gösteriyor.

Yönetim değişikliğiyle birlikte stratejik yenilikler de hayata geçiriliyor. Farklı Blockchain ağlarını birbirine bağlamayı hedefleyen AggLayer protokolü öncelikli gündem maddesi haline geldi. Yıl sonuna kadar v0.3 sürümünün piyasaya sürülmesi planlanıyor. Öte yandan zkEVM zincirinin 2026'da kapatılacağı açıklandı. Geliştirme süreçlerindeki zorluklar ve performans sorunları bu kararın gerekçesi olarak gösterildi.

Polygon'un mevcut proof-of-stake altyapısı, saniyede 100 bin işlem kapasitesine sahip "GigaGAS" adı verilen yeni bir sisteme dönüştürülecek. Günlük ödeme işlemlerinin hızlı gerçekleştirilmesi ve trilyonlarca tokenize varlığın güvenli şekilde saklanması hedefleniyor. Temmuz ayında devreye alınacak Bhilai güncellemesiyle işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve sonuçlanma sürelerinin kısaltılması planlanıyor. JPMorgan ve Stripe gibi büyük şirketlerle ortaklıklar sürdürülüyor.

Yönetim değişikliği yaşanırken, kurucu ekipte ayrılıklar dikkat çekiyor. Yakın dönemde Mihailo Bjelic yönetim kurulundan istifa ederek günlük operasyonlardan çekildi. Son iki yılda Jaynti Kanani ve Anurag Arjun da projeden ayrılan isimler arasında yer aldı. CoinMarketCap verilerine göre POL tokeninin değeri en yüksek seviyesinden yüzde 80 oranında geriledi.

Nailwal, göreve başlarken yaptığı açıklamada Polygon'un kuruluş dönemindeki cesur hedeflere geri dönüleceğini vurguladı. 2021-2023 döneminde kurumsal yapılanmaya odaklanıldığını belirten Nailwal, bundan sonra daha hızlı ve agresif adımlar atılacağının sinyalini verdi. Blockchain sektöründeki yoğun rekabet ortamında Polygon'un konumunu güçlendirmek için radikal değişikliklere gidildiği görülüyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Polygon'da deprem: Merkezi olmayan yapı terk ediliyor - Son Dakika

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