Polymarket Singapur\'da yasal engele takıldı

Kripto Para

Kripto para dünyasının önemli tahmin platformlarından Polymarket, düzenleyici engellere bir yenisini ekledi. Fransa ve ABD'den sonra Singapur'da da yasaklanan platform, bu kez kumar yasaları kapsamında değerlendirildi. Singapur'un tek lisanslı kumar operatörü Singapore Pools olurken, diğer tüm platformlar yasa dışı ilan edildi.

Singapur'da Polymarket Kullanıcılarına Para ve Hapis Cezası

Singapur Kumar Düzenleme Kurumu (GRA), Polymarket platformuna erişimi durdurdu. Kullanıcılar, platforma erişmeye çalıştıklarında 2022 Kumar Kontrol Yasası'nın 20. Maddesine atıfta bulunan bir uyarı ile karşılaşıyor.

Platform, Polygon Blockchain üzerinde çalışıyor ve kullanıcılara USD Coin (USDC) kullanarak dünya olayları üzerine tahmin yapma imkanı sağlıyor. GRA'nın kararı, Singapur'un sıkı düzenlemelerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Polymarket için zorluklar bununla sınırlı değil. Platform, 8 Ocak'ta ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'ndan (CFTC) Coinbase'e yönelik bir celp aldı. 2022'de CFTC ile 1,4 milyon dolar para cezası ödeyerek anlaşan platform, ABD müşterilerini engelleme kararı almıştı.

Tüm bu düzenleyici zorluklara rağmen Polymarket, 2025'in ilk günlerinde 431 milyon dolar işlem hacmine ulaştı. Platformun en büyük pazarı olan Super Bowl 2025, yılbaşından bu yana 15 milyon dolardan fazla tahmin topladı.