Polymarket, tahmin piyasası gelirlerinde neredeyse tekel konumunda

Mevcut tempo yıl geneline yayılırsa yaklaşık 365 milyon dolara işaret ediyor. Polymarket bu performansla ücret sıralamasında DeFi'nin en büyük sekizinci protokolü konumuna yerleşti. Aynı sıralamada stablecoin ihraççıları Circle (USDC) ve Tether (USDT) ile merkeziyetsiz türev borsası Hyperliquid da yer alıyor.

Fiyatlandırma değişikliğinin ardından günlük ücretler yaklaşık 1 milyon dolar seviyesine çıktı ve yüksek işlem hacmi ortamında bu düzey büyük ölçüde korundu. DeFiLlama verilerine göre platformun kilitli toplam değeri (TVL) salı günü 432 milyon doların üzerinde seyrederken bu rakam, Kasım 2024 ABD seçimlerinde ulaşılan yaklaşık 510 milyon dolarlık tarihi zirveye yakın.

NYSE SAHİBİNDEN 600 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Polymarket'ın büyüyen gelir tabanı kurumsal ortaklık ilgisini artırıyor. New York Borsası'nın (NYSE) sahibi Intercontinental Exchange (ICE), 27 Mart'ta platforma yönelik 600 milyon dolarlık nakit yatırımını tamamladı. Adım, ICE'nin Polymarket'e yönelik 2 milyar dolarlık kapsamlı taahhüdünün bir parçası. ICE, anlaşma çerçevesinde platformun olay güdümlü verilerini kurumsal müşterilere dağıtacak.

Altyapıda da değişim gündemde. Polymarket, Polygon üzerindeki köprülenmiş USDC.e teminatının yerini 1:1 oranında USDC destekli yeni bir token olan Polymarket USD'nin alacağını duyurdu. Bu geçiş nisan ayındaki borsa yükseltmesiyle hayata girecek. Platform aynı dönemde ABD-İran gerilimi, petrol fiyatları, enflasyon ve hisse senedi endekslerine ilişkin pazarlar oluşturmayı sürdürüyor.

Buna karşın düzenleyici baskı platformun önündeki temel risk olmaya devam ediyor. Tahmin piyasaları, lisanssız kumar sitesi nitelendirmesiyle çeşitli ülkelerde engellerle karşı karşıya. Macaristan ve Portekiz yerel erişimi kapatma kararı alırken Arjantin ülke genelinde Polymarket'a erişimi engelledi.