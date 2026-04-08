Polymarket, tahmin piyasası gelirlerinde neredeyse tekel konumunda

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polymarket, 30 Mart'taki fiyatlandırma revizyonunun ardından ikinci çeyreğin ilk haftasında yaklaşık 7,1 milyon dolar ücret elde etti. Bu rakam platformun zincir üstü tahmin piyasası gelirleri içindeki payını yüzde 96,8'e taşıdı.

Mevcut tempo yıl geneline yayılırsa yaklaşık 365 milyon dolara işaret ediyor. Polymarket bu performansla ücret sıralamasında DeFi'nin en büyük sekizinci protokolü konumuna yerleşti. Aynı sıralamada stablecoin ihraççıları Circle (USDC) ve Tether (USDT) ile merkeziyetsiz türev borsası Hyperliquid da yer alıyor.

Fiyatlandırma değişikliğinin ardından günlük ücretler yaklaşık 1 milyon dolar seviyesine çıktı ve yüksek işlem hacmi ortamında bu düzey büyük ölçüde korundu. DeFiLlama verilerine göre platformun kilitli toplam değeri (TVL) salı günü 432 milyon doların üzerinde seyrederken bu rakam, Kasım 2024 ABD seçimlerinde ulaşılan yaklaşık 510 milyon dolarlık tarihi zirveye yakın.

NYSE SAHİBİNDEN 600 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Polymarket'ın büyüyen gelir tabanı kurumsal ortaklık ilgisini artırıyor. New York Borsası'nın (NYSE) sahibi Intercontinental Exchange (ICE), 27 Mart'ta platforma yönelik 600 milyon dolarlık nakit yatırımını tamamladı. Adım, ICE'nin Polymarket'e yönelik 2 milyar dolarlık kapsamlı taahhüdünün bir parçası. ICE, anlaşma çerçevesinde platformun olay güdümlü verilerini kurumsal müşterilere dağıtacak.

Altyapıda da değişim gündemde. Polymarket, Polygon üzerindeki köprülenmiş USDC.e teminatının yerini 1:1 oranında USDC destekli yeni bir token olan Polymarket USD'nin alacağını duyurdu. Bu geçiş nisan ayındaki borsa yükseltmesiyle hayata girecek. Platform aynı dönemde ABD-İran gerilimi, petrol fiyatları, enflasyon ve hisse senedi endekslerine ilişkin pazarlar oluşturmayı sürdürüyor.

Buna karşın düzenleyici baskı platformun önündeki temel risk olmaya devam ediyor. Tahmin piyasaları, lisanssız kumar sitesi nitelendirmesiyle çeşitli ülkelerde engellerle karşı karşıya. Macaristan ve Portekiz yerel erişimi kapatma kararı alırken Arjantin ülke genelinde Polymarket'a erişimi engelledi.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:50
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf “15 parçaya böldüm“ dedi, cinayeti kabul etmedi
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! "15 parçaya böldüm" dedi, cinayeti kabul etmedi
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:52:35. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.