Polymarket\'te ABD-İran ateşkes tahmini içeriden bilgi şüphesi gündemde

Zincir üstü veri platformu Lookonchain'in paylaştığı Blockchain verisine göre söz konusu cüzdanlar salı günü oluşturuldu ve Polymarket'in "ABD x İran ateşkesi 7 Nisan'a kadar" piyasasına tahmin yapmadan önce herhangi bir zincir üstü işlem geçmişi bulunmuyordu. Üç cüzdanın elde ettiği bireysel kârlar sırasıyla 200 bin 525 dolar, 158 bin 600 dolar ve 125 bin 450 dolar olarak kayıtlara geçti.

"Evet" bahisleri yüzde 2,9 ile yüzde 10,3 olasılık aralığında yapıldı. Cüzdanlardan biri ilk bahsini salı günü saat 16:59’da gerçekleştirdi. Bu saat, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesi doğrulamasından yaklaşık 8,5 saat öncesine denk geliyor. Diğer iki cüzdanın ilk bahisleri sırasıyla salı 13:01 ve pazartesi 23:50 olarak kayıtlarda görünüyor. En erken bahisle duyuru arasındaki süre 26 saate ulaşıyor.

Bahisler, iki tarafın da ateşkesi kabul etmesinin ardından ödendi. Her iki taraf da ilerleyen süreçte askerî harekât olasılığını dışlamadı.

TAHMİN PİYASALARINDA İÇERİDEN BİLGİ ENDİŞESİ

Bu olay, tahmin platformlarını giderek daha fazla hedef alan içeriden bilgi ticareti şüphelerinin son halkasını oluşturuyor. Ocak ayında bir Polymarket kullanıcısı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD kuvvetlerince yakalanmasına ilişkin bir piyasada 400 bin dolardan fazla kâr elde edince ABD'li milletvekilleri hükümet yetkililerinin tahmin platformlarında işlem yapmasını kısıtlayacak bir yasa teklifi sundu.

Şubat ayında İsrail yetkilileri, Haziran 2025'te İran'ın İsrail tarafından vurulmasına ilişkin Polymarket bahislerinde gizli bilgi kullandıkları iddiasıyla iki kişiyi tutukladı ve yargıladı. Tutuklananlardan biri İsrail ordusunun bir üyesiydi.

Artan baskılar karşısında tahmin platformları da harekete geçiyor. Kalshi, şubat ayında bağımsız bir danışma komitesi kurduğunu ve kripto işlem gözetim platformu Solidus Labs ile ortaklığa gittiğini açıkladı. Polymarket da piyasa suistimalini tespit etmeye ve caydırmaya yönelik kendi önlemlerini hayata geçirdi.