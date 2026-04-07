Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polymarket'ten stablecoin değişimi
07.04.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahmin piyasası platformu Polymarket, 2-3 hafta içinde başlayacak kapsamlı bir güncellemeyle akıllı sözleşmelerini, emir motorunu ve teminat tokenını aynı anda yeniliyor. Şirket bu değişikliği kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği en büyük altyapı güncellemesi olarak duyurdu.

Polymarket'in X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı duyuruya göre güncellemenin odak noktası CTF Exchange V2 oldu. Daha hızlı eşleştirme motoruyla emir doğrulama ve eşleştirme işlemleri daha az adımda tamamlanacak, gas tüketimi düşecek. Emir veri yapısındaki zorunlu alan sayısı da azaltılacak. Geçiş sırasında tüm mevcut emir defterleri sıfırlanacak ve kısa bir bakım penceresi oluşacak. Polymarket, kesin tarih ve saati en az bir hafta öncesinden duyuracağını açıkladı.

STABLECOIN GEÇİŞİ VE CÜZDAN DESTEĞİ

En dikkat çekici değişikliklerden biri, yeni yerel stablecoin Polymarket USD'nin kullanıma sunulacak olması. Şirket, Polygon üzerindeki köprülenmiş USDC versiyonu olan USDC.e'den uzaklaşma kararını şubat ayında açıklamıştı. Polymarket USD, USDC tarafından bire bir desteklenecek. Çoğu kullanıcı için geçiş otomatik olarak gerçekleşecek. Güç kullanıcılarının ise USDC.e veya USDC'yi Teminat Onramp sözleşmesindeki sarma (wrap) işleviyle dönüştürmesi gerekecek.

V2 aynı zamanda Ethereum standardı EIP-1271 desteğini de kapsıyor. Bu standart, akıllı sözleşme cüzdanlarının Polymarket üzerinde doğrudan emir imzalamasına olanak tanıyacak. Safe gibi çoklu imza cüzdanlarının platformla etkileşimi böylece kolaylaşacak.

REKABET BASKIYI ARTIRIYOR

Güncelleme, Polymarket'in artan rekabetle mücadele ettiği bir döneme denk geliyor. Kalshi başta olmak üzere Coinbase, Crypto.com ve DraftKings gibi büyük platformlar tahmin piyasası alanına giriş yapıyor. NYSE'nin ana şirketi Intercontinental Exchange tarafından desteklenen Polymarket, yaklaşık 20 milyar dolar değerlemeyle yeni bir yatırım turu arayışında. Açıklamada, yöneticilerin daha önce araştırıldığını söylediği POLY tokenına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:26:18. #7.12#
SON DAKİKA: Polymarket’ten stablecoin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.