Powell konuştu Bitcoin harekete geçti

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Fed Başkanı Jerome Powell, son ekonomik değerlendirmeler ışığında 50 baz puanlık faiz indirimi yapılmasının uygun olduğunu belirtti. Enflasyonun halen hedeflerin üzerinde olduğunu vurgulayan Powell, işgücü piyasasındaki yavaşlamanın enflasyonist baskıları azalttığını ifade etti.

Powell'dan Faiz İndirimi Ve Ekonomik İstikrar Mesajı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), son toplantısında aldığı kararla ekonomi çevrelerini şaşırttı. Fed Başkanı Jerome Powell, yapılan kapsamlı veri analizleri sonucunda faiz oranlarında 50 baz puanlık bir indirime gidildiğini duyurdu.

Powell, yaptığı açıklamada enflasyonun hâlâ hedeflenen yüzde 2 seviyesinin üzerinde seyrettiğini ancak enflasyonla ilgili risklerin azaldığını belirtti. Powell buna karşın, iş piyasasındaki risklerin arttığına dikkat çekti.

Fed Başkanı, gelecekteki faiz kararlarının da verilere dayalı olarak alınacağını vurguladı. Ekonomik göstergelere bağlı olarak faiz indirim hızının ayarlanabileceğini söyleyen Powell, mevcut stratejinin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

Ekonomik büyümenin güçlü seyrettiğini ve işgücü piyasasının dengede olduğunu belirten Powell, işgücü piyasasının şu an enflasyonist bir baskı oluşturmadığını ancak bir yavaşlama gözlemlendiğini açıkladı.

Fed'in 19 üyesinden çoğunluğunun yıl içinde birkaç faiz indirimi beklediğini söyleyen Powell, 17 üyenin yıl sonuna kadar üç indirim öngördüğünü belirtti. Powell ayrıca faizlerin aşırı düşük seviyelere inmeyeceğini ve düşüş faiz dönemlerinin geride kaldığını da sözlerine ekledi.

KPMG Baş Ekonomisti Diane Swonk, Powell'ın politika yapıcıları 50 baz puanlık bir indirime ikna etmesini büyük bir başarı olarak değerlendirdi. Swonk, Wall Street'in beklentilerinin Mart ayından başlayarak Haziran ve Eylül aylarına kaydığını hatırlattı.

Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik oranının yüzde 4,2'ye yükselmesi ve şirketlerin işe alım hızının yavaşlaması, politika yapıcıları endişelendiren faktörler arasında yer alıyor. Enflasyonun yavaşlamasıyla birlikte ülkede ekonominin yumuşak bir şekilde yönlendirilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor.

Principal Asset Management'ın Baş Küresel Stratejisti Seema Shah, Fed'in uzun vadeli önlemleriyle sert bir ekonomik düşüşün önüne geçileceğini ifade etti.

Öte yandan, kripto para piyasalarında da hareketlilik gözleniyor. Fed'in faiz kararının ardından Bitcoin, 61.000 dolar seviyesinde işlem görmeye başladı. BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes, faiz indirimlerinin piyasalar üzerindeki olası etkileri konusunda uyarılarda bulundu.