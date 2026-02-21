ProShares\'in stablecoin odaklı ETF\'i ilk gününde 17 milyar dolarlık rekor hacme ulaştı

ProShares GENIUS Money Market ETF (NYSE: IQMM), 17 milyar dolarlık işlem hacmiyle borsada işlem görmeye başladı. IQMM, ABD'de dolara endeksli stablecoin ihraççılarının tutması gereken yasal rezerv gereksinimlerini karşılayan varlıklardan oluşacak şekilde yapılandırıldı. Fon, geçtiğimiz temmuz ayında yürürlüğe giren ve stablecoin ihraççılarının ABD Hazine bonoları gibi güvenli ve yüksek likiditeye sahip varlıklarla bire bir karşılık tutmasını zorunlu kılan GENIUS Yasası ile uyumlu çalışıyor.

REKOR HACME SEKTÖRDEN TEPKİLER

Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, cuma günü X platformunda yaptığı paylaşımda bu rakamın ETF tarihindeki tüm zamanların rekorunun kat kat üzerinde olduğunu belirtti. Balchunas, fonun en iyi ihtimalle niş bir ürün olacağını düşündüğünü ve öngörüsünde yanıldığını itiraf etti. Karşılaştırma olarak Balchunas, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'inin (IBIT) Ocak 2024'teki açılış gününde 1 milyar dolarlık hacme ulaştığını hatırlattı. Analist ayrıca bu durumun, büyük varlık yöneticilerinin müşteri sermayesini rakip fonlar yerine kendi ürünlerine yönlendirdiği "BYOA" (kendi varlığını getir) stratejisinin bir örneği olabileceğini öne sürdü.

PARANIN KAYNAĞINA DAİR İDDİALAR

Fonun arkasındaki sermayenin kaynağı da sektörde tartışma yarattı. NovaDius Wealth Management Başkanı Nate Geraci, X platformundaki paylaşımında ProShares'in büyük ABD merkezli stablecoin ihraççılarından biriyle anlaşma yapmış olabileceğini öne sürdü. Geraci, fonun varlık yapısına bakıldığında bu ihraççının yalnızca USDC'nin arkasındaki şirket olan Circle olabileceğini belirtti.