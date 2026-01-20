Pump.fun girişimlere yatırım yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Pump.fun girişimlere yatırım yapacak

Pump.fun girişimlere yatırım yapacak
20.01.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memecoin lansman platformu Pump.fun, ekosistemindeki projeleri desteklemek amacıyla Pump Fund adlı yatırım kolunu hayata geçirdi.

Solana tabanlı memecoin platformu Pump.fun, startup ekosistemini güçlendirmek için önemli bir adım attı. Platform, X üzerinden yaptığı duyuruda Pump Fund'ın projelerle uzun vadeli ortaklık kurarak girişim ekosistemini ileriye taşıyacağını açıkladı. İlk girişim olarak 12 projeye toplam 3 milyon dolar dağıtacak "Build in Public" (BiP) adlı bir hackathon başlatıldı.

PİYASA JÜRİ KOLTUĞUNDA

Pump.fun, hackathonun geleneksel programlardan farklı olacağını vurguladı. Platform, "Jüri veya risk sermayesini memnun etmek yerine tokenizasyon sayesinde piyasa jüri koltuğuna oturuyor. Kullanıcılar erken dönemde size yatırım yaparak sizi fonluyor. İnsanların ilgisini çekebilen projeler başka hiçbir yerde olmadığı kadar güçleniyor." açıklamasını yaptı. Hackathon'a katılmak isteyen projelerin bir token çıkarması ve arzının en az yüzde 10'una sahip olması gerekiyor. Platform, kazananları belirlerken organik çekiş gücünü, zamanında ürün teslimatını, açık iletişimi ve uzun vadeli sürdürülebilirliği önceliklendireceğini duyurdu.

PUMP TOKENI ZİRVEDEN YÜZDE 70 GERİLEDİ

2024 ve 2025'te memecoin çılgınlığına öncülük eden Pump.fun, milyonlarca token lansmanı gerçekleştirdi ve yüz milyonlarca dolar komisyon geliri elde etti. Temmuz ayında kendi yerel tokenı PUMP'ı piyasaya süren platform, dakikalar içinde 1 milyar doların üzerinde fon topladı. Ancak Eylül ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan PUMP, Solana memecoin piyasasındaki genel soğumayla birlikte bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 70 değer kaybederek 0,0026 dolara geriledi.

Memecoin heyecanı yavaşlamış olsa da platformdaki momentum devam ediyor. Pump.fun, bu ayın başlarında günlük token lansman sayısında üç aylık zirveye ulaşarak 30.000'i aştı. Bu yükseliş, platformun içerik üreticilere yönelik teşvik programında bir dizi güncelleme yapacağını duyurmasının ardından geldi.

Kripto Para, Yatırım, Yatırım, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Pump.fun girişimlere yatırım yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 18:13:13. #7.11#
SON DAKİKA: Pump.fun girişimlere yatırım yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.